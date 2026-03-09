Diputados iniciarán elección de magistrados del TSE este martes

En las sesiones plenarias de esta semana fue agendada la elección de magistrados titulares y suplentes del Tribunal Supremo Electoral (TSE), período 2026-2032.
Por unanimidad, la instancia de Jefes de Bloque aprobó las dos órdenes del día de las sesiones plenarias de la presente semana, en la que destaca la elección de magistrados titulares y suplentes del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Según el orden del día del martes 10 marzo, a partir de las 14:00 horas dará inició a la sesión plenaria, en cuya agenda, se contempla el inicio de la elección de las autoridades del TSE.
Al igual que el martes, el jueves 12 también se tiene previsto continuar con la elección de los magistrados del alto Tribunal en materia electoral, a partir de las 10:00 horas.
La votación
La elección de magistrados titulares y suplentes del TSE se hará de una nómina de 20 candidatos que fuera presentada por la Comisión de Postulación.
De esta, el pleno de diputados deberá elegir a cinco magistrados titulares y cinco suplentes para un período de seis años que inician del 2026 y concluye en el 2032.
A diferencia de la recién pasada elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), en esta votación, los magistrados electos necesitan el voto favorable de las dos terceras partes del total de diputados que integran el Congreso, es decir 107 votos.
La nómina
La nómina de 20 candidatos propuesta por la Comisión de Postulación fue entregada al presidente del Congreso, Luis Contreras el pasado 17 de febrero.
Este será el orden en el que los candidatos aparecerán durante la votación:
- Esmeralda Judith Orozco Navarro
- Giovanni Francisco Soto Santos
- Juan José Bolaños Mejía
- Wilber Estuardo Castellanos Venegas
- Mario Alexander Velásquez Pérez
- José Alberto Godínez Rodríguez
- José Luis de Jesús Samayoa Palacios
- Roberto Estuardo Morales Gómez
- Rafael Morales Solares
- Rosa Mariella Josabeth Rivera Acevedo
- Eva Marina Recinos Vásquez
- Joaquín Rodrigo Flores Guzmán
- Selvin Guadalupe Guevara Farfán
- Francisco Javier Puac Choz
- Karin Virginia Romero Figueroa
- Quelvin Otoniel Jiménez Villalta
- Sergio Amadeo Pineda Castañeda
- Julio César Recinos Farfán
- Alfredo Skinner-Klée Arenales