Diputados iniciarán elección de magistrados del TSE este martes

En las sesiones plenarias de esta semana fue agendada la elección de magistrados titulares y suplentes del Tribunal Supremo Electoral (TSE), período 2026-2032.

Por unanimidad, la instancia de Jefes de Bloque aprobó las dos órdenes del día de las sesiones plenarias de la presente semana, en la que destaca la elección de magistrados titulares y suplentes del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Según el orden del día del martes 10 marzo, a partir de las 14:00 horas dará inició a la sesión plenaria, en cuya agenda, se contempla el inicio de la elección de las autoridades del TSE.

Al igual que el martes, el jueves 12 también se tiene previsto continuar con la elección de los magistrados del alto Tribunal en materia electoral, a partir de las 10:00 horas.

Reunión de la instancia de Jefes de Bloque celebrada este 9 de marzo. (Foto: Organismo Legislativo/Soy502)

La votación

La elección de magistrados titulares y suplentes del TSE se hará de una nómina de 20 candidatos que fuera presentada por la Comisión de Postulación.

De esta, el pleno de diputados deberá elegir a cinco magistrados titulares y cinco suplentes para un período de seis años que inician del 2026 y concluye en el 2032.

A diferencia de la recién pasada elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), en esta votación, los magistrados electos necesitan el voto favorable de las dos terceras partes del total de diputados que integran el Congreso, es decir 107 votos.

La Comisión de Postulación eligió 20 nombres que serán sometidos al Pleno para la elección de magistrados del TSE. (Foto: Wilder López/Soy502)

La nómina

La nómina de 20 candidatos propuesta por la Comisión de Postulación fue entregada al presidente del Congreso, Luis Contreras el pasado 17 de febrero.

Este será el orden en el que los candidatos aparecerán durante la votación: