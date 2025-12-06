La CDAG declara "non gratos y enemigos del deporte" a 24 diputados

La iniciativa de Ley 6690 busca promover una intervención dentro de la funcionalidad y estructura del deporte federado.
Por medio de un comunicado, la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG) nombró "non grato" a 24 diputados del Congreso de la República por promover esta ley, la cual es considerada como una violación a la autonomía legal de esta institución que vela por el deporte federado guatemalteco.
"Sus acciones irresponsables atentan contra la Constitución Política de la República de Guatemala, en cuanto a que irrespetan y buscan violentar la autonomía del deporte federado" señalan en su pronunciamiento.
Los diputados señalados ante la CDAG son:
- Karina Alexandra Paz Rosales
- Raúl Antonio Solorzano Quevedo
- Fidencio Lima Pop
- Esduin Jerson Javier Javier
- Evelyn Oddeth Morataya Marroquín
- Neri René Mazariegos López
- Brenda Marleny Mejía López
- Jeovanni Omar Dominguez Orozco
- Jairo Danilo Orellana Sandoval
- Herman Otoniel Echeverría Casado
- Darwin Alberto Lucas Paz
- Marco Aurelio Mejía Alfaro
- Sonia Marina Gutiérrez Raguay
- Alberto Eduardo de León Benítez
- Alma Luz Guerrero De La Cruz
- Byron Leónidas Tejeda Marroquín
- Sergio David Arana Roca
- Ivana María Luján Padilla
- Pablo Leonel Cifuentes Ovalle
- César Augusto Fión Morales
- Gustavo Adolfo Cruz Montoya
- Luis Fernando Aguirre Estrada
- Darwin Edgardo Ramírez Cameros
- Kevyn Luis Carlo Escobar Castillo
Esta autonomía refiere a que no existan intervenciones o interés políticos ante el deporte federado nacional.
Por ello, han impuesto acciones legales contra algunos diputados promotores de esta ley, dado que es inconstitucional y que podría constituir una pena legal.