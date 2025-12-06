Versión Impresa
La CDAG declara "non gratos y enemigos del deporte" a 24 diputados

  • Por Maria Fernanda Gallo
06 de diciembre de 2025, 11:12
CDAG argumenta que la iniciativa de Ley 6690 viola la autonomía institucional del deporte. (Foto:&nbsp;archivo/oy502)

CDAG argumenta que la iniciativa de Ley 6690 viola la autonomía institucional del deporte. (Foto: archivo/oy502)

La iniciativa de Ley 6690 busca promover una intervención dentro de la funcionalidad y estructura del deporte federado.

Por medio de un comunicado, la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG) nombró "non grato" a 24 diputados del Congreso de la República por promover esta ley, la cual es considerada como una violación a la autonomía legal de esta institución que vela por el deporte federado guatemalteco.

"Sus acciones irresponsables atentan contra la Constitución Política de la República de Guatemala, en cuanto a que irrespetan y buscan violentar la autonomía del deporte federado" señalan en su pronunciamiento.

Los diputados señalados ante la CDAG son:

  1. Karina Alexandra Paz Rosales
  2. Raúl Antonio Solorzano Quevedo
  3. Fidencio Lima Pop
  4. Esduin Jerson Javier Javier
  5. Evelyn Oddeth Morataya Marroquín
  6. Neri René Mazariegos López
  7. Brenda Marleny Mejía López
  8. Jeovanni Omar Dominguez Orozco
  9. Jairo Danilo Orellana Sandoval
  10. Herman Otoniel Echeverría Casado
  11. Darwin Alberto Lucas Paz
  12. Marco Aurelio Mejía Alfaro
  13. Sonia Marina Gutiérrez Raguay
  14. Alberto Eduardo de León Benítez
  15. Alma Luz Guerrero De La Cruz
  16. Byron Leónidas Tejeda Marroquín
  17. Sergio David Arana Roca
  18. Ivana María Luján Padilla
  19. Pablo Leonel Cifuentes Ovalle
  20. César Augusto Fión Morales
  21. Gustavo Adolfo Cruz Montoya
  22. Luis Fernando Aguirre Estrada
  23. Darwin Edgardo Ramírez Cameros
  24. Kevyn Luis Carlo Escobar Castillo

Esta autonomía refiere a que no existan intervenciones o interés políticos ante el deporte federado nacional.

Por ello, han impuesto acciones legales contra algunos diputados promotores de esta ley, dado que es inconstitucional y que podría constituir una pena legal.

