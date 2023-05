¿Por qué se celebra el 4 de mayo de cada año el Día de Star Wars?

El famoso Día de Star Wars se conmemora alrededor del mundo cada 4 de mayo.

Este jueves 4 de mayo, los fans de Star Wars conmemoran el famoso "May the Force be with you". Durante la fecha, se pueden ver todo tipo de publicaciones en redes sociales acerca de la historia de la famosa saga, sus personajes y sobre el origen de la celebración.

¿Cómo surge el Día de Star Wars?

Todo inició en un día como hoy en 1979, cuando en el London Evening News, se publicó una nota donde el Partido Conservador del Reino Unido felicitaban a la ministra recién electa Margaret Thatcher y lo hicieron con la frase: "May the 4th be with you, Maggie. Congratulations", que al español es traducido como "Que el 4 de mayo te acompañe, Maggie. Enhorabuena".

Esta ocurrencia marcó un precedente para la celebración del Día de Star Wars, ya que, en el 4 de mayo de 2011, el Toronto Underground Cinema organizó un festival de cine donde se hicieron proyecciones de la saga de las películas, así también se dieron charlas y ofrecieron descuentos en los productos de Star Wars.

Actualmente, el Día de Star Wars ha tomado más fuerza en la era de las redes sociales. A través de ellas, millones de fans comparten su amor por la saga de muchas formas, ya sea disfrazándose, por medio de colecciones, viendo las películas, entre otros.