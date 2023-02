¡Adiós WhatsApp! Los celulares que se quedan sin la app el 1 de marzo

La aplicación dejará de brindar soporte a partir de esta semana en un gran listado de dispositivos móviles.

A partir de este 1 de marzo, varios dispositivos se quedarán sin actualizaciones y soporte que brinda WhatsApp debido a su antigüedad.

WhatsApp deja de funcionar adecuadamente en muchos dispositivos debido a las adecuaciones que se realizan en las características técnicas para estar siempre a la vanguardia.

Así que los usuarios con teléfonos antiguos, si quieren seguir usando la app, necesitan estar atentos a dichos cambios para que no se queden sin acceso, lo que lleva en la mayoría de veces a tener que cambiar de celular.

Recientemente, se dio a conocer la lista de celulares que no tendrán acceso o en las que no se podrán instalar las actualizaciones de WhatsApp a partir de 1 de marzo; esto quiere decir que aunque podrán acceder a ella, corren el riesgo de no contar con el respaldo de seguridad y tampoco con las novedades.

Los dispositivos van quedando obsoletos y no soportan las actualizaciones de sistema y de aplicaciones. (Foto: Soy502)

Este es el listado de dispositivos afectados

LG

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus L5 II

LG Optimus F5

LG Optimus L3 II

LG Optimus L7II

LG Optimus L5 Dual

LG Optimus L7 Dual

LG Optimus F3

LG Optimus F3Q

LG Optimus L2 II

LG Optimus L4 II

LG Optimus F6

LG Enact

LG Lucid 2

LG Optimus F7

Samsung

Samsung Galaxy Core

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy Ace 2

Samsung Galaxy S3 mini

Samsung Galaxy Trend II

Samsung Galaxy X cover 2

Huawei

Huawei Ascend Mate

Huawei Ascend G740

Huawei Ascend D2

iPhone

iPhone 6S

iPhone SE

iPhone 6S Plus

Otras marcas

Sony Xperia M

Lenovo A820

ZTE V956 – UMI X2

ZTE Grand S Flex

ZTE Grand Memo

Faea F1THL W8

Wiko Cink Five

Winko Darknight

Archos 53 Platinum

En general, cualquier celular que tenga una versión inferior a iOS 12 y Android 4.1 no contará con el soporte de la aplicación de Meta y en caso de tener un dispositivo con sistema operativo KaiOS, este debe tener la versión 2.5.0 o más nueva, donde se incluye el JioPhone y JioPhone 2.