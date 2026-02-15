Centro Cultural Minerva amplía su oferta de cursos artísticos en Xela

-

El Centro Cultural Minerva, en Quetzaltenango, promueve cursos de arte, danza, idiomas y filosofía, ofreciendo programas continuos y nuevas disciplinas para 2026 que fortalecen el acceso cultural y la formación integral de la población.

En la ciudad de Quetzaltenango, el Centro Cultural Minerva continúa consolidándose como un referente en la promoción del arte, la cultura y la filosofía, brindando a la población un espacio accesible para el aprendizaje y el crecimiento personal.

El centro funciona en las instalaciones de Nueva Acrópolis, en la zona 1 de Xela, y mantiene una oferta permanente de cursos que permiten a los interesados integrarse en cualquier momento del año.

Los maestros ofrecen clases personalizadas. (Foto: Oswaldo Cop/Colaborador)

Entre las opciones disponibles se encuentran marimba, pintura, yoga, inglés, dancehall, crochet, jardinería y el programa "Filosofía para Vivir", enfocado en el desarrollo humano y la reflexión práctica para la vida cotidiana.

De acuerdo con Gaby Orellana, instructora de danza, el objetivo principal es crear un ambiente acogedor y formativo donde niños, jóvenes y adultos puedan descubrir y potenciar sus habilidades. "Buscamos que las personas encuentren aquí un espacio para desconectarse del estrés diario y fortalecer sus talentos y pasiones", expresó.

No existe límite de edad para participar en los diferentes cursos. (Foto: Oswaldo Cop/Colaborador)

Actualmente, los cursos de danza cuentan con un 50 por ciento de descuento, una oportunidad que ha despertado el interés de nuevos estudiantes que desean iniciarse o perfeccionar su técnica.

De esta manera, el Centro Minerva busca fortalecer el acceso a actividades culturales y promover espacios seguros para el aprendizaje, la convivencia y la expresión artística.

Se cuenta con diversas clases artísticas para este ciclo. (Foto: Oswaldo Cop/Colaborador)

Nuevas propuestas para 2026

Como parte de su crecimiento, el Centro Cultural Minerva anunció seis nuevas disciplinas para el 2026: Danza Española, Salsa y Bachata, Bellydance, K-pop, Baile Urbano y Danza Kids. Estas alternativas amplían la oferta para distintas edades y estilos, promoviendo tanto la expresión artística como la actividad física.

El equipo docente está conformado por instructores especializados en cada área: Ronni Méndez en yoga, Grisela Argueta en pintura, Ivonne Gramajo en danza, Mario Alonso en marimba y Diana Morales en manualidades. Cada curso está diseñado para adaptarse a diferentes niveles, desde principiantes hasta estudiantes avanzados.

Se realizan presentaciones para mostrar el talento de los diferentes alumnos. (Foto: Oswaldo Cop/Colaborador)

Cursos de idiomas y formación continua

En el área académica, el centro también impulsa la enseñanza de idiomas y formación humanística con horarios accesibles:

Inglés A2 presencial: mensualidad Q375, sábados de 9:00 a. m. a 12:00 p. m.

Inglés A2 virtual: mensualidad Q250, jueves de 7:00 a 9:00 p. m.

Inglés para niños: mensualidad Q375, miércoles y viernes de 4:00 a 5:30 p. m.

Inglés para niños: mensualidad Q375, martes y jueves de 4:00 a 5:30 p. m.

K'iche', en línea: mensualidad Q250, martes de 7:00 a 9:00 p. m.

Filosofía para Vivir: mensualidad Q180, martes a las 6:30 p. m. o sábado a las 10:00 a. m.

La danza está disponible para niños y adultos. (Foto: Oswaldo Cop/Colaborador)

Los organizadores destacan que todos los programas se imparten de manera continua, permitiendo a los estudiantes integrarse según su disponibilidad y ritmo de aprendizaje.

Las personas interesadas pueden acercarse a la sede ubicada en la 15 avenida 3-23, zona 1 de Quetzaltenango, o comunicarse vía WhatsApp al número 3046-5147 para recibir más información sobre inscripciones, horarios y promociones vigentes.