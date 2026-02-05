Mineduc lanza becas para que estudiantes aprendan inglés en clases virtuales

-

Estudiantes de básicos y diversificado del sector público pueden aplicar a becas del Mineduc para estudiar inglés en línea, con apoyo en conectividad, equipo tecnológico y financiamiento del programa educativo virtual.

Si vives en alguno de los departamentos que abarcan el oriente del país y tienes el deseo de aprender inglés, esta es tu oportunidad para aplicar para una beca en línea.

El Ministerio de Educación de Guatemala (Mineduc) a través de sus redes sociales, lanzó una convocatoria para que se inscriban y aprendan este idioma que abre muchas puertas.

Las clases son virtuales, por lo que se pueden recibir desde cualquier lado. (Foto: Wilson Godínez)

Este beneficio está dirigido a estudiantes del sector público y por cooperativa de los ciclos básicos y diversificados de todo el país, sin exclusiones.

Los requisitos para aplicar a esta son que debes ser guatemalteco y tener una cuenta de banco (puede ser de padre, madre o encargado, aunque ahora ya hay cuentas para estudiantes, pero eso lo debes consultar en tu banco más cercano).

Los estudiantes pueden recibir el curso desde la comodidad de sus hogares. (Foto: Nehemías Gutiérrez/Colaborador)

Lo que debes hacer es adjuntar tus documentos para continuar con el proceso, que son:

Copia del Documento de Identificación Personal (DPI) del responsable de solicitante de la beca (padre, madre o encargado).

Constancia de cuenta de banco activa.

Diploma de la fase anterior (este en caso de que sea reingreso).

Estudiantes de primer ingreso recibirán un celular o tablet para iniciar sus estudios. (Foto: Archivo)

Compromisos a adquirir

Asistir con regularidad a las clases en los horarios establecidos.

Usar los recursos asignados adecuadamente.

Cumplir con los lineamientos del programa y ser responsable.

Rendir cuentas del uso de la beca.

Al finalizar, los alumnos recibirán su respectivo diploma. (Foto: Nehemías Gutiérrez/Colaborador)

La beca incluye:

Un teléfono o tablet para los estudiantes de primer ingreso.

El financiamiento de los estudios del referido idioma

Datos para recibir las clases virtuales y conectarse desde donde se encuentren, esto con el fin de que no falten a ninguna de sus clases.

Para postularte, debes ingresar a este enlace https://apps2.mineduc.gob.gt/.../wbFrmInteresados.aspx, el cual debes llenar con lo solicitado anteriormente descrito. O bien, si quieres más información, puedes llamar a los números 2480 5830 o al 2362 3573.

Y listo, solo debes tener buena actitud, todas las ganas de seguir aprendiendo y ser responsable con tus asignaciones para contar con mejores oportunidades al culminar tus estudios del nivel medio.

Estas becas son exclusivas para alumnos de básicos y diversificado. (Foto: Wilson Godínez)

Ten en cuenta

La beca la pueden cancelar si no se cumplen con los compromisos del programa o si interrumpen sus estudios sin previa justificación, por lo que la recomendación es que seas constante y le des un buen uso al lugar que te dieron.

No pierdas tiempo y aprovecha, que esta puede ser tu oportunidad para que aprendas un idioma nuevo, el cual te ayudará a conectar con más personas; también te sirve para viajar y si lo deseas, conseguir trabajo en un call center al finalizar tus estudios del nivel medio.