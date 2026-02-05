Mineduc lanza becas para que estudiantes aprendan inglés en clases virtuales

Estudiantes de básicos y diversificado del sector público pueden aplicar a becas del Mineduc para estudiar inglés en línea, con apoyo en conectividad, equipo tecnológico y financiamiento del programa educativo virtual.
LEE TAMBIÉN: Cunreu amplía plazo de asignación a cuarta oportunidad de pruebas específicas
Si vives en alguno de los departamentos que abarcan el oriente del país y tienes el deseo de aprender inglés, esta es tu oportunidad para aplicar para una beca en línea.
El Ministerio de Educación de Guatemala (Mineduc) a través de sus redes sociales, lanzó una convocatoria para que se inscriban y aprendan este idioma que abre muchas puertas.
Este beneficio está dirigido a estudiantes del sector público y por cooperativa de los ciclos básicos y diversificados de todo el país, sin exclusiones.
Los requisitos para aplicar a esta son que debes ser guatemalteco y tener una cuenta de banco (puede ser de padre, madre o encargado, aunque ahora ya hay cuentas para estudiantes, pero eso lo debes consultar en tu banco más cercano).
Lo que debes hacer es adjuntar tus documentos para continuar con el proceso, que son:
- Copia del Documento de Identificación Personal (DPI) del responsable de solicitante de la beca (padre, madre o encargado).
- Constancia de cuenta de banco activa.
- Diploma de la fase anterior (este en caso de que sea reingreso).
Compromisos a adquirir
- Asistir con regularidad a las clases en los horarios establecidos.
- Usar los recursos asignados adecuadamente.
- Cumplir con los lineamientos del programa y ser responsable.
- Rendir cuentas del uso de la beca.
La beca incluye:
- Un teléfono o tablet para los estudiantes de primer ingreso.
- El financiamiento de los estudios del referido idioma
- Datos para recibir las clases virtuales y conectarse desde donde se encuentren, esto con el fin de que no falten a ninguna de sus clases.
Para postularte, debes ingresar a este enlace https://apps2.mineduc.gob.gt/.../wbFrmInteresados.aspx, el cual debes llenar con lo solicitado anteriormente descrito. O bien, si quieres más información, puedes llamar a los números 2480 5830 o al 2362 3573.
Y listo, solo debes tener buena actitud, todas las ganas de seguir aprendiendo y ser responsable con tus asignaciones para contar con mejores oportunidades al culminar tus estudios del nivel medio.
Ten en cuenta
La beca la pueden cancelar si no se cumplen con los compromisos del programa o si interrumpen sus estudios sin previa justificación, por lo que la recomendación es que seas constante y le des un buen uso al lugar que te dieron.
No pierdas tiempo y aprovecha, que esta puede ser tu oportunidad para que aprendas un idioma nuevo, el cual te ayudará a conectar con más personas; también te sirve para viajar y si lo deseas, conseguir trabajo en un call center al finalizar tus estudios del nivel medio.