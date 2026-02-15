Cerro de Las Tres Cruces ofrece naturaleza y vistas panorámicas de Poptún

-

El mirador Cerro de Las Tres Cruces, en Poptún, Petén, combina áreas verdes, caminatas y vistas panorámicas únicas del municipio. El lugar se posiciona como un atractivo ideal para quienes buscan experiencias al aire libre y contacto con la naturaleza.

Si te gusta el turismo de naturaleza y los miradores con historia, el Cerro Las Tres Cruces es un destino que vale la pena descubrir en Poptún, Petén.

Este emblemático cerro es uno de los puntos más representativos del municipio. Desde el inicio del recorrido, la caminata te regala paisajes amplios y vistas panorámicas que permiten apreciar gran parte de Poptún y su entorno natural, rodeado de selva tropical.

El mirador se ha convertido en un punto de encuentro para el turismo local y nacional. (Foto: Carlos Monroy/Colaborador)

El cerro forma parte de un parque natural privado, acondicionado con senderos al aire libre que hacen del ascenso una experiencia agradable.

El camino, rodeado de vegetación, conduce hasta la cúpula principal, donde se encuentran las tradicionales tres cruces, un punto estratégico desde el cual puedes observar la región de forma despejada y tomar fotografías únicas.

Murales artísticos acompañan el ascenso hacia uno de los miradores más visitados del municipio. (Foto: Carlos Monroy/Colaborador)

Recientemente, el lugar fue restaurado y embellecido gracias al trabajo de la Oficina de Turismo de la municipalidad y al apoyo de jóvenes poptunecos, con el fin de ofrecer un mejor espacio para quienes deciden visitar el sitio.

Como parte de estas mejoras, las gradas fueron pintadas con murales artísticos que resaltan la cultura local, dando un nuevo atractivo visual al recorrido y haciendo la experiencia aún más especial.

Poptún se caracteriza por su riqueza natural y por ofrecer diversos espacios para el turismo al aire libre. Además del cerro, puedes encontrar miradores, parques, hoteles con piscina y áreas recreativas, ideales para complementar tu visita y disfrutar del clima y la tranquilidad de la región.

Aficionados al turismo destacan que el cerro promueve el sano esparcimiento, fortalece la identidad cultural y posiciona a Poptún como un destino en crecimiento.

El entorno natural del cerro permite disfrutar de vistas despejadas de la región. (Foto: Carlos Monroy/Colaborador)

Cómo llegar

Si viajas desde la capital, puedes abordar autobuses de empresas como Fuente del Norte, Maya de Oro o Cristóbal Colón, que cubren la ruta hacia Petén e incluyen paradas en Poptún.

Los boletos se adquieren en las terminales o en algunos casos, por WhatsApp o en línea. El trayecto en bus tiene una duración aproximada de seis a ocho horas.

Para quienes se movilizan en vehículo particular, el recorrido desde la ciudad de Guatemala es de unos 357 kilómetros y puede tomar entre siete y nueve horas, dependiendo del tráfico y las paradas.

La ruta recomendada es tomar toda la ruta al Atlántico hasta el kilómetro 242, donde se cruza hacia Morales; desde allí se continúa hacia Río Dulce y luego se toma la CA-13 con dirección a Petén, hasta llegar a Poptún.

Vista panorámica del municipio de Poptún desde el mirador del Cerro Las Tres Cruces. (Foto: Carlos Monroy/Colaborador)

Este emblemático sitio ha servido para impulsar el turismo local y motivar a emprendedores a ofrecer servicios complementarios, consolidando al municipio como una alternativa para quienes buscan destinos tranquilos rodeados de naturaleza.

El Cerro Las Tres Cruces te espera como un espacio ideal para caminar, respirar aire puro y reconectar con las raíces, en uno de los municipios con mayor proyección turística del sur de Petén. Solo hace falta que elijas el día y te animes a conocerlo.