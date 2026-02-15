Playa La Empalizada, un destino ideal para disfrutar del mar en Sipacate

-

Ubicada en Sipacate, Escuintla, la playa La Empalizada es ideal para surfistas y viajeros que buscan tranquilidad, buena comida y contacto con la naturaleza, además de paseos en manglares y liberación de tortugas en temporada en la costa del Pacífico.

Un lugar en donde las experiencias se volverán recuerdos inolvidables se encuentra en Sipacate, Escuintla, a orilla del océano Pacífico.

Se trata de la playa La Empalizada, un punto turístico de desconexión del mundo, para que el visitante se pueda conectar consigo mismo.

Las playas de Sipacate son ideales para vivir un momento de relajación. (Foto: Romario Aguilar/Colaborador)

En este lugar, el viajero no llega como un simple espectador, sino como un invitado de honor a un ritual de relajación, en donde la esencia del mar se convierte en la mejor terapia para el espíritu.

Cualquier espectador podrá decir que la luz de esta playa es incomparable, pues los atardeceres aquí parecieran ser lienzos plasmados fuego que invitan a contemplar y sus amaneceres son, sencillamente, insuperables.

Uno de los encuentros más hermosos son los amaneceres y atardeceres. (Foto: Romario Aguilar/Colaborador)

La oferta de hospedaje en La Empalizada está conformada por variedad de hostales y ecolodges con alma; mientras que comer en La Empalizada es entender el vínculo director entre el pescador y la mesa.

Aquí, los comerciantes ofrecen desde un ceviche preparado con un toque cítrico local y pescados fritos hasta opciones para quienes gustan otro tipo de platillos; no obstante, la especialidad es la variedad de mariscos, con los que cada bocado se recuerda la riqueza y frescura que ofrecen las costas guatemaltecas.

Las fotografías en los atardeceres en Sipacate son dignas de enmarcar. (Foto: Romario Aguilar/Colaborador)

Los caldos de mariscos, servidos en ranchos tradicionales frente al mar, no son solo alimentos, son una caricia al alma después de una mañana de surf o una caminata meditativa.

De esta manera, visitar La Empalizada no solo permite disfrutar del mar, sino también apoyar a pescadores y emprendedores locales que encuentran en el turismo una oportunidad para fortalecer la economía comunitaria.

¿Qué actividades puedes hacer en La Empalizada?

Quienes visitan este lugar pueden practicar surf o bodyboard, ya que es un destino excelente para surfistas, por el tipo de oleaje del área y porque suele haber menos gente en el agua que en otras playas.

También puedes contratar a un lanchero local para que te lleve por los manglares, es una experiencia relajante, en la cual verás mucha fauna local.

Entre agosto y enero, puedes visitar los tortugueros cercanos para participar en la liberación de crías de tortuga marina.

Podrás encontrar diversos platillos que tienen a los mariscos como protagonistas. (Foto: Romario Aguilar/Colaborador)

¿Cómo llegar?

Toma la autopista CA-9, ruta al Pacífico, con dirección a Escuintla. Al llegar a Siquinalá, debes incorporarte a la carretera que conduce hasta La Gomera y continuar por esa misma ruta hasta llegar al poblado de Sipacate.

Una vez en Sipacate, La Empalizada se encuentra a pocos minutos; es una zona conocida por ser más tranquila y menos concurrida que otras playas de la región.

Podrás disfrutar de vistas únicas desde los hostales que se encuentran a los alrededores. (Foto: Romario Aguilar/Colaborador)

Recomendaciones si planeas visitar este lugar

Las playas del Pacífico se caracterizan por sus fuertes corrientes, por lo que ten cuidado con los alfaques. Si sientes que el agua te jala hacia adentro, no nades contra la corriente; nada en paralelo a la playa hasta salir del flujo, luego regresa a la orilla.

Lleva bloqueador biodegradable, gorra y lentes de sol; especialmente si estarás mucho tiempo fuera del agua, una playera con protección UV es ideal.

El calor y la salinidad pueden deshidratarte rápido sin que te percates, por lo que lleva suficiente agua pura. Si te movilizaras en tu propio carro, asegúrate de no estacionarlo en arena muy floja si no cuenta con tracción 4x4, para evitar quedarte atascado.