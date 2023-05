¿Con un cheque? La curiosa pedida de mano de un fotógrafo guatemalteco

El artista visual Alan Benchoam compartió con sus seguidores la curiosa pedida de mano que hizo a su prometida. Sin embargo llamó la atención que lo hizo dándole un cheque, esto generó interrogantes.

El fotógrafo guatemalteco famoso por sus collages hechos con imágenes de puertas antiguas y fotos del iris del ojo, destacó que recibió muchas preguntas de los internautas pues en sus historias de Instagram mostró que además del anillo también le entregó un cheque a su novia.

"Y sí, en contra de lo que muchos pensaban es cierto, muchas personas creen que son bromas las fotos pero sí es cierto , me comprometí, este pelón se va casar a sus 53 años, me llegó el día", expresó.

"Lo chistoso es que muchas personas no me creían que me había comprometido, entre ellos mi papá, lo chistoso es que subí unas fotos a las historias de Instagram mostrándolo y hay dos: una donde sale el anillo y otra donde hay un cheque", agregó.

"Como dijo una mi tía '¿estabas desnudo?', ¡no!, estábamos en el puerto, pero aquí está el cheque del que todo el mundo ha estado hablando, incluso dos amigotes me dijeron: '¿cuánto le tuviste que pagar para que te dijera que sí?', esta es la historia", dijo.

Foto: Oficial.

"Hace meses le había comunicado en una cena a mi mejor amiga, a su novio y a Alejandra que había empezado dos negocios: uno era haber cerrado con la agencia que me está haciendo un libro y había otro negocio del cual ella se iba a enterar en el futuro".

"Estábamos en el puerto y estábamos brindando le dije: 'mi amor ¿te acordás que íbamos a hacer un negocio juntos? en ese negocio la socia principal sos tú y hay dos involucrados más: tus hijos', le dije que ese negocio no sabíasi iba a dar dinero pero estaba seguro que iba a dar mucho más alegría y le dije: 'si no me crees que esto es cierto aquí está el cheque de la primera inversión, mirálo y si te parece te saco el contrato'", explicó.

De inmediato Benchoam mostró el documento real, pero la diferencia era que tenía una leyenda que decía: Un billón de besos para Alejandra de Benchoam, la suma de: todo mi amor, cariño, cuidados y compañía por le resto de nuestras vidas.

"Le dije: 'mi amor si te parece lo que vez en el cheque me decís y saco el contrato', se puso a llorar y ahí fue donde le di el anillo, así que, colorín colorado, la historia de este comprometido, pero sí, en contra de todo me caso", cerró.

MIRA EL VIDEO: