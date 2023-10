¡Golazo de Chilena! El Atlético remonta en casa gracias a una maravilla de Griezmann

-

El Atlético de Madrid remontó en su casa y consiguió la victoria ante el Feyenoord gracias a un golazo de Antoine Griezmann.

El Atlético de Madrid consiguió los tres puntos en su hogar, el Cívitas Metropolitano, en un partido complicado ante el Feyenoord, luego de estar por debajo en el marcador en dos ocasiones.

La escuadra colchonera sería sorprendida en los primeros 7 minutos del encuentro, ya que luego de una desafortunada acción, el defensa Mario Hermoso anotaría en propia puerta.

Atlético Madrid 0-1 Feyenoord - Mario Hermoso OG 7'pic.twitter.com/iDqGJT1KQ9 — GoalRushHQ (@GoalRushHQ) October 4, 2023

El equipo dirigido por Diego "El Cholo" Simeone llegaba el encuentro necesitado de puntos, luego de haber empatado ante la Lazio en Italia, cuando el portero rival les anotó al minuto 95'.

El empate del Atleti llegaría casi de inmediato, ya que cinco minutos después del autogol, el delantero Álvaro Morata aprovecharía un mal despeje de la defensa para anotar el primero a su cuenta.

pic.twitter.com/szt7TLCmjb — Woshsmh (@woshsmh) October 4, 2023

Sorpresivamente, el Feyenoord no bajó los brazos y quería conseguir su segunda victoria consecutiva en la UEFA Champions League, después de haber vencido 2-0 al Celtic en la primera fecha.

El eslovaco David Hancko completaría una gran jugada preparada por parte del conjunto holandés tras rematar en dos ocasiones al arco de Oblak, que solo pudo detener el primer disparo.

David Hancko's goal against Atletico Madrid#feyatm @footcolicpic.twitter.com/GhgLtFtqoj — Burak | Dutch Leagues (@DutchLeagues) October 4, 2023

La cereza del pastel para los aficionados colchoneros llegaría en el último suspiro del primer tiempo. Su estrella, Antoine Griezmann, lograría empatar el encuentro gracias a una gran chilena.

El delantero francés se sumó al ataque español en el último tiro de esquina de la primera mitad, y luego de una serie de rebotes, remataría de chilena prácticamente con la espalda en el suelo.

GRIEZMANN WITH A GOD TIER BICYCLE KICK GOAL WITH THE LAST KICK OF THE FIRST HALF



I'M SO ALIVE BAYBAYYYYYpic.twitter.com/7FldS3gNR8 — ☝ ⁷ (@TopMGSzn) October 4, 2023

Por último, para consumar la victoria y la remontada rojiblanca, Morata iniciaría los segundos 45 minutos con mucha energía y con intenciones de conseguir nuevamente un doblete con el Atleti.

El ex-madridista remataría un gran centro de Nahuel Molina al inicio del segundo tiempo, destrozando las ilusiones holandesas que creían que conseguirían una victoria sencilla en suelo colchonero.