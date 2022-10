La Chilindrina rompe el silencio sobre sus polémicas fotos en bikini

María Antonieta de las Nieves volvió a causar revuelo por la vez que posó en bikini, esto salió de nuevo a luz por su reencuentro reciente con Edgar Vivar en un evento organizado por Luis de Alba.

"Nunca más lo volveré a hacer porque nunca más creo volver a estar en el peso que estaba cuando me hice esa foto, acababa de perder a mi esposo y fueron tres meses o más que yo no me di cuenta qué pasaba", había escrito en la ocasión en la que su foto se volvió viral y luego la borró "Hacía mucho tiempo que no usaba bikini".

"Estaba recién aparecida en este mundo después de la muerte de mi esposo, que estuve en un año casi inconsciente porque no sabía lo que pasaba y yo creo que no comía porque baje 14 kilos, entonces me fui a Acapulco, le dije a mi cuñada, que tenía más de 80 años, que me tomara una foto del busto porque se veía todo el mar de Acapulco y no me la supo tomar", dijo a Telemundo acerca de esa anécdota.

"Como broma se la mande a mi representante y resulta que las pone en mis redes. Me da una pena porque no es mi estilo, si no fue cuando estaba muy joven, pues menos ahora de 70 años", explicó.

La famosa también comentó acerca de la bioserie de Roberto Gómez Bolaños que su hijo, Roberto Gomez Fernández prepara: "Va a ser una sorpresa para todos y voy a esperar junto a mi exgordito adorado", dijo acerca de Vivar.