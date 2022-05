La historia de Chispita y Charquito, los payasitos que desaparecieron tras un show

Una pareja de esposos que trabaja como payasitos desapareció después de haber sido contratados para un show.

EN CONTEXTO: La pareja de payasos que desapareció tras dar una presentación

Nelson Estiven Villatoro Escobar y Joselin Paola Chacón Lobo son una pareja de esposos que trabaja como payasitos amenizando fiestas.

Nunca imaginaron que el llamado para un nuevo show se convertiría en una pesadilla, pues desaparecieron sin dejar rastro.

Victoria Lobo, mamá de Joselin, explicó que la pareja salió el lunes muy temprano a trabajar a una fiesta a la que fueron en Escuintla.

Cuando venían de regreso les confirmaron otro show y los citaron en la noche.

"Les dijeron que los pasarían trayendo en una parada del Cenma (Central de Mayoreo) en la zona 12 a las 7 de la noche, después de eso ya no tuve comunicación. Me preocupé más cuando no regresaron ese lunes y tampoco lo hicieron el martes. Mi hija no hace esas cosas", dijo la mujer con la voz entrecortada.

Lobo contó que ella aún envió dos mensajes al WhatsApp de su hija a eso es las 19:18 horas, pero ella ya no leyó nada. Los mensajes aparecen sin leer, pero "la fotografía que mi hija tenía en su WhatsApp ya no es la misma", narró.

Llamadas desesperadas

"Cuando yo vi que no volvieron comencé a llamar al teléfono de Joselin, pero estaba apagado. Era lo único que llevaban para comunicarse, porque sólo tenían un teléfono, pues ellos siempre andan juntos", dijo la mujer.

La madre de la joven ya acudió al Ministerio Público (MP) y a la Policía Nacional Civil (PNC) para presentar la denuncia por la desaparición de la pareja.

También activaron una Alerta Isabel-Claudina, en donde se indica que la última vez donde se le vio fue en la Línea Férrea de El Salitre, en Amatitlán, lugar donde residían.

El regalo sin entregar

Joselin y Nelson son padres de familia. Tienen tres hijos, uno de 13, otro de 10 y una nena de 7 años. "Los tres han estado desesperados y llorando", dijo Lobo.

Según contó a Soy502, los niños pasaron varios días preparando una sorpresa para su mamá. "Tienen un regalo y se lo quieren dar a ella en sus manos. Mi hija nunca pasaría un Día de la Madre sin sus hijos y sin llamarme. Ella es muy cariñosa y responsable", comentó llorando.

Lobo contó que la pareja estaba trabajando muy duro porque su hijo de 10 años va a cumplir años y querían comprarle los regalos que él había pedido, porque "ella es una gran madre y mi yerno, quien es como hijo, es un gran papá", manifestó.

"Sólo quiero que regresen. Quiero abrazarlos, saber que todo está bien y que ellos puedan estar con sus hijos amándolos, como siempre ha ocurrido", manifestó.