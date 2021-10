¿Chris Evans y Selena Gómez son novios?, los captan juntos

La cantante y el actor fueron vistos juntos y sus seguidores han sacado sus propias conclusiones.

Luego de unas fotografías en las que aparecen juntos Selena Gómez y Chris Evans, las redes sociales reaccionaron de inmediato asumiendo que son pareja.

La historia continuó luego que ambos famosos se siguieran mutuamente en las redes sociales, una prueba que podría existir un romance.

De acuerdo con los seguidores de la cantante, "El Capitán América" hace buena pareja con ella, mejor aún que Justin Bieber.

Los internautas no dejaron escapar ningún detalle, hasta la diferencia de edad, ya que Selena Gómez tiene 29 años, mientras que Evans casi 40.

Vea las imágenes: