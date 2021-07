¿Chyno Miranda y su esposa Natasha están separados?

Según varios medios, la esposa de Chyno Miranda lo sacó de su casa junto a la madre del cantante, pese a estar en pleno proceso de recuperación.

Javier Ceriani y Elisa Beristain de "Chisme No Like" aseguraron que el cantante venezolano no vive con su esposa y en fuertes declaraciones agregaron que ella lo habría echado de la casa a pesar de la neuropatía periférica que padece luego de haber superado el Covid-19.

También contaron que Natasha habría solicitado el 20% de los ingresos del artista en el proceso de divorcio tras su separación el 7 de noviembre del 2020.

Chyno podría estar viviendo en "casas de amigos" y Nacho estaría ayudándolo económicamente, además de reintroducirlo en el camino musical.

La mamá de Lucca publicó una historia en Instagram que dice: "Tu energía te presenta antes de hablar. Qué bueno es callar, cuando alguien quiere que alces la voz. Si no te conocen personalmente, no te lo tomes personal", frase de JBalvin.

El representante Natasha dijo a El Gordo y La Flaca de Univisión que la pareja no se está divorciando.

Pese a todo lo que se ha rumorado, ninguno de los dos ha desmentido ni confirmado la separación.

