Ciclo escolar público iniciará en Guatemala este 19 de febrero

El Mineduc dio a conocer que este 19 de febrero dará inicio el ciclo escolar en el sector público.

Esta semana, precisamente el 19 de febrero, dará inicio el Ciclo Escolar 2025, informó Anabella Giracca, titular del Ministerio de Educación (Mineduc). Se estima que a la fecha hay 3 millones de estudiantes inscritos, cifra que apunta a incrementar las próximas semanas.

La funcionaria dio a conocer que la inauguración se llevará a cabo con un acto oficial en la Escuela Oficial Rural Mixta, ubicada en el Barrio La Paz, de San Benito, Petén, con la presencia del presidente Bernardo Arévalo y la vicepresidenta Karin Herrera.

Este es el Calendario Escolar previsto para febrero 2025. (Foto: Acuerdo Ministerial 3831-2024/Soy502)

Giracca destacó que se impulsará la transformación digital con la incorporación de centro de enseñanza diversificada. Para el efecto, se tiene prevista la instalación de más de un centenar de laboratorios y 50 específicos para el tema de tecnología. El reto es lograr la conectividad con contenidos digitales con un total de inversión consistente en Q89 millones.

Otras novedades previstas para el presente año son la incorporación de 11 millones de libros de texto que podrán ser consultados por la población al estar disponibles en el portal del Mineduc.

Sobre libros no incluidos en el CNB

Al ser interrogada por la promoción de libros que podrían tener enfoque de género, la funcionaria destacó que el Mineduc solo tiene control de los contenidos oficiales, no así de los promovidos por Organizaciones No Gubernamentales (ONG) u otras entidades, por lo tanto, hizo un llamado a no dejar ingresar ejemplares que no estén articulados en el Currículum Nacional Base.

"El Mineduc es el único responsable de los textos que se ven en el aula. Todo lo que ocurra a través de ONG no es responsabilidad del Mineduc, pedimos que no dejen entrar libros que no estén articulados, que alteren el CNB", expuso.

Programas y becas

En otros temas, la funcionaria también destacó que se tiene previsto fortalecer el programa de útiles escolares y el de alimentación, además del remozamiento de unos 10 mil centros escolares.

Giracca también enfatizó en que se tiene previsto otorgar becas de inglés para estudiantes de establecimientos públicos y por cooperativa, asimismo, docentes del cuarto, quinto y sexto grado de primaria, así como para quienes imparten en los ciclos básicos y diversificado.