El científico español que avanza en la creación de medicamento para frenar el cáncer

Cierran trámites para crear nuevo medicamento que sería capaz de frenar los distintos tipos de cáncer.

Nuvectis Pharma, la farmacéutica estadounidense, cerró todos los trámites para crear un nuevo medicamento, se trata de la pastilla NXP900, que sería capaz de frenar los diversos tipos de cáncer.

El protagonista de este revolucionario descubrimiento en la investigación de esta enfermedad, es el científico español, Asier Unciti Broceta, aseguraron medios internacionales.

Unciti es el director del laboratorio Institute of Genetics and Cancer de la Universidad de Edimburgo. Además, miembro electo de la RSE Young Academy de Escocia y editor asociado de Frontiers in Chemistry.

Según el doctor, este hallazgo es el resultado de una investigación que nació en 2010 y está enfocada en el análisis a la proteína SRC, involucrada en ciertos tipos de cáncer.

"Desde el principio, enfocamos la investigación a la proteína SRC, que está involucrada en ciertos tipos de cáncer. Relativamente pronto, hicimos un descubrimiento de un fármaco, por un compuesto que inhibe esta proteína", indicó el médico que patentó el hallazgo en 2015.

La mencionada investigación se sumó a las que habían venido produciendo en la comunidad científica. "Cuando nosotros descubrimos un inhibidor, ya existían en el mercado inhibidores que se estaban utilizando para la leucemia, que inhibían a otras proteínas. La diferencia es que nunca se había logrado crear un fármaco que funcionara para combatir el cáncer", destacó el científico y médico.

El paradigma y la inversión

Este medicamento ha supuesto un cambio de paradigmas en las conclusiones que se habían adoptado a nivel mundial, en relación a la investigación contra el cáncer. Con ello, Unciti demostró que las otras medicinas anteriores no habían inhibido esta proteína, por lo que no hacían nuevos medicamentos.

"Está parando en muchos ratones tumores como cánceres de pulmón, de mama o de próstata. Ojalá algún día pueda mejorar el tratamiento del cáncer, esa lacra que entra en todas las casas y rompe familias", indicó el científico español.

Para este nuevo medicamento, se ha contado con una inversión de más de 30 millones de dólares y hasta el momento, la empresa está finalizando la inscripción de la píldora en la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos.