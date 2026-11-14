Drones y visión nocturna: crónica de una masacre en Zacapa

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Un comando armado con drones asesinó a cinco personas, incluida una madre y sus hijos, en La Majada.

Una nueva masacre vuelve a estremecer al departamento de Zacapa, en Guatemala. Apenas una semana después del asesinato del diputado Julio Portillo en Río Hondo y a menos de dos meses de otro ataque múltiple en Huité, un comando armado irrumpió en el caserío El Tocino, aldea La Majada, dejando un saldo de cinco personas fallecidas y tres mujeres heridas.

El ataque ocurrió durante la madrugada, cuando un grupo de al menos 15 hombres armados incursionó en la comunidad en busca de objetivos específicos, desatando una balacera que cobró la vida de una familia y otros dos pobladores.

La incursión dejó varias personas fallecidas. (Foto: Estuardo Paredes/Colaborador)

Identidad de las víctimas fallecidas y heridas

Dentro de un microbús quedaron los cuerpos de Claudia Verónica Perdomo Salguero y sus dos hijos, Bryan Stiven, de 21 años, y Brandon Vinicio, de 17, ambos de apellidos Pacheco Perdomo.

En una segunda escena, mientras se movilizaba en motocicleta, fue asesinado Diego Andrés Fajardo Ávalos, de 30 años. Metros más adelante quedó sin vida Raúl Archila, propietario de un taller mecánico del sector.

Además, tres mujeres que salieron de sus viviendas al escuchar las detonaciones resultaron heridas de bala:

Telma del Carmen Salguero Muñoz, de 59 años.

Flor de María Muñoz Salguero, de 30 años.

Mariela Fuentes Mejía, de 25 años.

Un microbús con varios impactos de bala quedó en un camino cercano en donde asesinaron a las personas. (Foto: Estuardo Paredes/Colaborador)

Un comando con equipo táctico y drones

De acuerdo con el testimonio de una pobladora que presenció el ataque, el grupo armado ingresó a la aldea alrededor de la 1:10 de la madrugada. Los atacantes vestían uniformes de camuflaje, pasamontañas y cascos con visión nocturna; portaban fusiles de asalto y utilizaron drones para vigilar la zona desde el aire.

Según este relato, los hombres preguntaban a gritos por Keneth Estuardo Pacheco Perdomo, de 35 años. Tras localizarlo en su vivienda, le colocaron grilletes y se lo llevaron por la fuerza hacia un río cercano.

El comando raptó a Kenet Estuardo Pacheco Perdomo. (Foto: Cortesía)

Emboscada familiar y posibles vínculos con el narcotráfico

Un equipo de investigación periodística de Nuestro Diario obtuvo en el lugar el testimonio clave del sobreviviente.

Según narró, al percatarse de la llegada del comando armado, logró llamar por teléfono a su madre (Claudia), a sus hermanos (Bryan y Brandon) y a su amigo Diego para pedirles ayuda. Sin embargo, los cuatro fueron interceptados y acribillados justo cuando llegaban a auxiliarlo.

El testigo también señaló que el verdadero objetivo principal del grupo armado era Raúl Archila.

Foto de Raul Archila en vida, uno de las personas asesinadas. (Foto: Cortesía)

De acuerdo con esta versión, aún no confirmada oficialmente por las autoridades, Archila tendría presuntos vínculos con el narcotráfico y, tres meses atrás, un inmueble relacionado con él fue allanado tras denuncias de un supuesto narcolaboratorio, operativo en el que se habrían localizado vehículos de lujo.