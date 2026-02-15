Cierre vial frente al Templo de San José por entrega de turnos

La actividad que se esta desarrollando es la entrega de los turnos para la procesión del Templo de San José este próximo primer jueves de Cuaresma.
Desde las 8:00 horas de este domingo 15 de febrero hasta las 17:00 horas, cientos de fieles recogerán su turno para la procesión Jesús Nazareno de los Milagros del Santuario de San José.
Ante la afluencia de personas, Amilcar Montejo, director de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) anunció que en 5a. calle y 13a. avenida, de la zona 1 de Ciudad de Guatemala, se instalaron cierres viales.
Por lo que, las rutas alternas que podrán circular es 10a. avenida, 7a. calle, 1 calle y 14 avenida de esta zona.
El cortejo procesional saldrá el próximo jueves 19 de febrero a las 14:30 horas.