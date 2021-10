Cinco consejos para evitar dañarte el cabello con la plancha

En la actualidad, la plancha para el cabello es una herramienta básica para el arreglo personal. Sin embargo, es necesario tener los cuidados necesarios para no dañarlo.

A continuación te compartimos cinco consejos que te ayudarán a conservar tu cabello en las mejores condiciones, a pesar de que lo planches.

Protégelo

Para evitar dañar el cabello es necesario que utilices un protector de calor para evitar que se deshidrate, se maltrate o termine con las puntas abiertas.

Por ello, te sugerimos que no simplemente tomes la plancha y una vez esté caliente comiences a pasarla por tu cabellera, antes utiliza tu respectivo protector de calor que creará una capa que dará brillo y además suavidad al instante.

No uses temperatura alta

Pareciera que entre más calor apliques mejor quedará el alisado. Sin embargo, esto no del todo cierto, más bien depende de la técnica que uses y no tanto de la temperatura.

Es conveniente invertir en una plancha que regule la temperatura puesto que no todos los cabellos son iguales y a veces es necesario utilizar una plancha con la temperatura más baja que la que se usa para un cabello grueso o rizado.

Muchas pasadas

Si crees que entre más pases la plancha por tu cabello mejor quedará, estas en un error. Por el contrario, solo lograrás deshidratarlo por el calor y con el tiempo se maltratará.

Lo ideal es que únicamente pases la plancha tres o cuatro veces por mechón y que lo hagas con un movimiento lento y continuo para no dejar marcado el cabello.

No lo planches mojado

Si por cuestiones de tiempo o por comodidad planchas tu cabello mientras aún está mojado, lo que estas haciendo es deshidratarlo profundamente. Además, podría ser peligroso por el vapor que podría quemarte.

Es necesario que el cabello esté seco al 100 por ciento para evitar deshidratación y tener un mejor alisado.

No mechones gruesos

Si planchas mechones muy gruesos tardarás más en alisar el cabello. Además, el resultado no será el mejor y lo más probable es que te quede esponjado.