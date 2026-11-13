Reportan balacera que deja cinco fallecidos en Zacapa

Cinco personas fallecidas sería el saldo de una balacera registrada esta madrugada en Zacapa.
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Una masacre fue reportada durante la madrugada de este viernes 13 de noviembre en el caserío El Tocino, aldea La Majada, en Zacapa.
De acuerdo con medios locales, hombres armados habrían ingresado a una vivienda y asesinaron a cinco personas, entre ellas estaría una mujer y un menor de edad.
Además, un hombre habría sido secuestrado al momento de la balacera; sin embargo, las autoridades no han confirmado los hechos.
De momento, la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP) estarían realizando las diligencias e investigaciones correspondientes.
*Información en desarrollo