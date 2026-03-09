Conductor rebasa, intenta cruzar a otro carril y provoca un accidente

Una cámara de vigilancia captó el momento exacto en el que dos motocicletas impactan debido a la imprudencia de uno de ellos.
Dos motociclistas se vieron involucrados en un percance vial, luego que terminaran colisionando cuando uno de ellos intentara realizar un cruce a toda velocidad, lo que provocó que ambos impactaran.
El momento fue capturado por una cámara de vigilancia. En el video se puede observar que uno de los conductores rebasó un automóvil a toda prisa e intentó cruzar hacia el carril en sentido contrario cuando en ese momento otro motorista transitaba en la vía.
También se puede observar que los dos afectados quedan tendidos en la cinta asfáltica y rápidamente vecinos se acercan a brindar apoyo.
Según testigos. el hecho sucedió en La Gomera, Escuintla el pasado domingo 8 de marzo.
Mira el video: