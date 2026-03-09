Postuladora para Fiscal publica lista de candidatos a Fiscal General

-

Luego de aceptar las pruebas de descargo de uno de los 11 aspirantes excluidos temporalmente, La Comisión de Postulación para Fiscal General y Jefe del MP publicó la lista de 48 postulantes que continúan en el proceso de postulación.

Este lunes 9 de marzo fue publicado el listado de los 48 aspirantes que continúan en el proceso de postulación para integrar la nómina de candidatos a Fiscal General y Jefe del Ministerio Público (MP), período 2026-2030.

Tras conocer las pruebas de descargo de los 11 postulantes que habían sido excluidos temporalmente, la Comisión de Postulación en pleno decidió valorar la defensa de un solo aspirante, por lo que la lista paso de 47 a 48 los profesionales que siguen en el proceso.

Auditoría social

De acuerdo con el procedimiento, al publicar dicha lista se abre la etapa para la auditoría social, en la que toda persona individual o jurídica podrá presentar objeciones a la postulación de los 48 aspirantes.

Según el reglamento interno aprobado por la Postuladora, serán conocidos los impedimentos u objeciones que estén plenamente identificados, pues no se aceptará anónimos.

Esta etapa del proceso iniciará este martes 10 de marzo y se prologará hasta el jueves 12. Los señalamientos se recibirán en el modulo instalado en el primer nivel del Palacio de Justicia, en la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Postulantes

Entre los aspirantes que continúan en el proceso destaca la participación de la actual Fiscal General y Jefe del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, quien busca su tercer período en la dirección del ente de la investigación penal en el país.

Además, figuran dos candidatos que integraron la nómina de seis candidatos que fue presentada en el 2022 al ahora expresidente de la República, Alejandro Giammattei, siendo ellos: Gabriel Estuardo García Luna y Néctor Guilebaldo de León Ramírez.

También, el actual Ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda Sandoval, y el Procurador General de la Nación, Julio Saavedra.

Excluidos

Por otra parte, destaca la exclusión del proceso de dos magistradas titulares del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Blanca Odilia Alfaro Guerra, quien fungió del 2023 a finales del 2025 como presidenta del máximo órgano en materia electoral, debido a la separación del cargo de los restantes cuatro magistrados titulares vinculados al caso conocido como Trep que se refiere a la adquisición del sistema informático utilizado para la transmisión de resultados preliminares de las elecciones generales 2023.

También Irma Elizabeth Palencia Orellana, que se desempeñó como presidenta del TSE durante el proceso electoral 2023.

La lista

A continuación, esta es la lista de los 48 aspirantes a Fiscal General y Jefe del MP que continúan en el proceso:

1. Mynor Francisco Hernández Castillo

2. Walfred Orlando Rodríguez Tórtola

3. Juan Luis Polanco Santizo

4. Walter Brenner Vásquez Gómez

5. Gabriel Estuardo García Luna

6. Henry Alejandro Elías Wilson

7. Brenner Israel Ronaldo López de León

8. Maro Antonio Cortéz Sis

9. Edgar Miguel Morales Santos

10. Maynor Eduardo González Méndez

11. Zoila Tatiana Morales Valdizón

12. Paolo Rubén Similox Valiente

13. Néctor Guilebaldo de León Ramírez

14. Carlos Alberto García Alvarado

15. Sully Claudet Merlos Moya

16. Shayne Ochaeta Argueta

17. Ana Karina Méndez Vielman

18. José Manuel Quinto Martínez

19. Abdi Ariel Guerra Guzmán

20. Carlos Humberto Rivera Carrillo

21. Wilber Gerardo Enríquez Jocol

22. Liseth Gramajo Trampe

23. Lissy Cristina Guerra Aguirre

24. Brenda Dery Muños Sánchez de Molina

25. Raúl Estuardo López Rodríguez

26. Amílcar Enrique Colindres Flores

27. Esteban Emanuel Celada Flores

28. Erick Osberto López Orozco

29. Sandra Elizabeth Acan Guerrero

30. María Consuelo Porras Argueta

31. Oscar Miguel Dávila Mejicanos

32. Roberto Manuel Ángel Flores Rivera

33. Nicolás Cuxil Guitz

34. César Augusto Avila Aparicio

35. Hugo Alfredo Bautista del Cid

36. Wlater Paulino Jiménez Texaj

37. Ronalth Iván Ochaeta Argueta

38. Mario René Espinoza Palacios

39. Silvia Lucrecia Villalta Martínez

40. Julio César Rivera Clavería

41. César Isaac Payes Reyes

42. Eliseo Rigoberto Francisco Quiñonez Villagrán

43. Miguel Estuardo Avila Vásquez

44. Tomás Ramírez López

45. Marco Antonio Villeda Sandoval

46. Beylka Adaly Siomara Esterada Barrientos

47. Ricardo Aníbal Guzmán Loyo

48. Julio Roberto Saavedra Pinetta