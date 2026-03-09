Postuladora para Fiscal publica lista de candidatos a Fiscal General

Luego de aceptar las pruebas de descargo de uno de los 11 aspirantes excluidos temporalmente, La Comisión de Postulación para Fiscal General y Jefe del MP publicó la lista de 48 postulantes que continúan en el proceso de postulación.
OTRAS NOTICIAS: ¿Hacia qué lado de la balanza se inclinarán los votos en la "nueva" CC?
Este lunes 9 de marzo fue publicado el listado de los 48 aspirantes que continúan en el proceso de postulación para integrar la nómina de candidatos a Fiscal General y Jefe del Ministerio Público (MP), período 2026-2030.
Tras conocer las pruebas de descargo de los 11 postulantes que habían sido excluidos temporalmente, la Comisión de Postulación en pleno decidió valorar la defensa de un solo aspirante, por lo que la lista paso de 47 a 48 los profesionales que siguen en el proceso.
Auditoría social
De acuerdo con el procedimiento, al publicar dicha lista se abre la etapa para la auditoría social, en la que toda persona individual o jurídica podrá presentar objeciones a la postulación de los 48 aspirantes.
Según el reglamento interno aprobado por la Postuladora, serán conocidos los impedimentos u objeciones que estén plenamente identificados, pues no se aceptará anónimos.
Esta etapa del proceso iniciará este martes 10 de marzo y se prologará hasta el jueves 12. Los señalamientos se recibirán en el modulo instalado en el primer nivel del Palacio de Justicia, en la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Postulantes
Entre los aspirantes que continúan en el proceso destaca la participación de la actual Fiscal General y Jefe del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, quien busca su tercer período en la dirección del ente de la investigación penal en el país.
Además, figuran dos candidatos que integraron la nómina de seis candidatos que fue presentada en el 2022 al ahora expresidente de la República, Alejandro Giammattei, siendo ellos: Gabriel Estuardo García Luna y Néctor Guilebaldo de León Ramírez.
También, el actual Ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda Sandoval, y el Procurador General de la Nación, Julio Saavedra.
Excluidos
Por otra parte, destaca la exclusión del proceso de dos magistradas titulares del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Blanca Odilia Alfaro Guerra, quien fungió del 2023 a finales del 2025 como presidenta del máximo órgano en materia electoral, debido a la separación del cargo de los restantes cuatro magistrados titulares vinculados al caso conocido como Trep que se refiere a la adquisición del sistema informático utilizado para la transmisión de resultados preliminares de las elecciones generales 2023.
También Irma Elizabeth Palencia Orellana, que se desempeñó como presidenta del TSE durante el proceso electoral 2023.
La lista
A continuación, esta es la lista de los 48 aspirantes a Fiscal General y Jefe del MP que continúan en el proceso:
1. Mynor Francisco Hernández Castillo
2. Walfred Orlando Rodríguez Tórtola
3. Juan Luis Polanco Santizo
4. Walter Brenner Vásquez Gómez
5. Gabriel Estuardo García Luna
6. Henry Alejandro Elías Wilson
7. Brenner Israel Ronaldo López de León
8. Maro Antonio Cortéz Sis
9. Edgar Miguel Morales Santos
10. Maynor Eduardo González Méndez
11. Zoila Tatiana Morales Valdizón
12. Paolo Rubén Similox Valiente
13. Néctor Guilebaldo de León Ramírez
14. Carlos Alberto García Alvarado
15. Sully Claudet Merlos Moya
16. Shayne Ochaeta Argueta
17. Ana Karina Méndez Vielman
18. José Manuel Quinto Martínez
19. Abdi Ariel Guerra Guzmán
20. Carlos Humberto Rivera Carrillo
21. Wilber Gerardo Enríquez Jocol
22. Liseth Gramajo Trampe
23. Lissy Cristina Guerra Aguirre
24. Brenda Dery Muños Sánchez de Molina
25. Raúl Estuardo López Rodríguez
26. Amílcar Enrique Colindres Flores
27. Esteban Emanuel Celada Flores
28. Erick Osberto López Orozco
29. Sandra Elizabeth Acan Guerrero
30. María Consuelo Porras Argueta
31. Oscar Miguel Dávila Mejicanos
32. Roberto Manuel Ángel Flores Rivera
33. Nicolás Cuxil Guitz
34. César Augusto Avila Aparicio
35. Hugo Alfredo Bautista del Cid
36. Wlater Paulino Jiménez Texaj
37. Ronalth Iván Ochaeta Argueta
38. Mario René Espinoza Palacios
39. Silvia Lucrecia Villalta Martínez
40. Julio César Rivera Clavería
41. César Isaac Payes Reyes
42. Eliseo Rigoberto Francisco Quiñonez Villagrán
43. Miguel Estuardo Avila Vásquez
44. Tomás Ramírez López
45. Marco Antonio Villeda Sandoval
46. Beylka Adaly Siomara Esterada Barrientos
47. Ricardo Aníbal Guzmán Loyo
48. Julio Roberto Saavedra Pinetta