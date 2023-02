¡Cita doble! Video exhibe a Kendall Jenner y Bad Bunny

Un nuevo video exhibe a Kendall Jenner y Bad Bunny en una cena junto con Justin Bieber y su esposa Hailey.

Los rumores sobre un supuesto romance entre Kendall Jenner y Bad Bunny siguen tomando mayor fuerza, esto luego de que por segunda ocasión fueron captados juntos.

Sin embargo, esta vez los artistas fueron visto cenando con Hailey Bieber y Justin Bieber, durante la noche del sábado 18 de febrero en Beverly Hills.

Así fueron captados

En cuanto a la modelo, fue vista utilizando jeans de cueros combinados con una chaqueta extragrande y botas. Por aparte, el artista puertorriqueño optó por usar una gorra de béisbol, una chaqueta café y pantalones de color crema.

(Foto: Rejilla)

Bad Bunny spotted last night on a double date with Kendall Jenner, Justin Bieber and Hailey Bieber in LA. pic.twitter.com/L9kzrzxLRI — Access Bad Bunny (@AccessBadBunny) February 19, 2023

Se trató de una "cita doble", donde pudieron convivir entre amigos. Mientras que el matrimonio Bieber también utilizó atuendos frescos y acordes a la época.

Hailey llegó con jeans azules y una chaqueta negra. Su esposo, el famoso cantante, usó un pantalón y camisa azul, y lo combinó con un gorro color crema.

*Con información de Eonline Latino.