Manchester City golea al Sunderland y aprovecha el tropiezo gunner

Después de la caída del Arsenal ante el Aston Villa (1-2), el City no desaprovechó la oportunidad y batió 3-0 con autoridad al Sunderland (7º) con goles de Ruben Dias (31), Josko Gvardiol (35) y Phil Foden (65), con su quinto gol en tres partidos.

En el Etihad Stadium los hinchas del City disfrutaron de un gran espectáculo, liderado por el francés Rayan Cherki, que asistió a Foden en el tercer tanto tras encadenar dos regates y centrar de rabona para el gol de cabeza de su compañero.

"Hay que continuar trabajando, disfrutando... Estoy contento de estar en un gran equipo como este y mostrar mis cualidades", señaló el internacional francés.

Se lleva en la sangre y en el corazón pic.twitter.com/MUT08jFnTz — Manchester City (@ManCityES) December 6, 2025

El City finalmente logró una actuación convincente después de tres partidos irregulares: una derrota 2-1 ante el Newcastle, una victoria obtenida en el tiempo añadido contra el Leeds (3-2) y otra lograda con dificultad el martes contra el Fulham (5-4), después de haber liderado 5-1.

Los jugadores dirigidos por Pep Guardiola ganan confianza antes de visitar al Real Madrid en la Liga de Campeones el miércoles.