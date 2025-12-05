México jugará contra Sudáfrica el partido inaugural del Mundial de 2026

México, anfitrión del Mundial de 2026 junto a Estados Unidos y Canadá, se enfrentará a Sudáfrica en el partido de apertura del torneo el 11 de junio en el mítico estadio Azteca de la capital mexicana, según el sorteo efectuado este viernes en Washington.
Ambas selecciones, encuadradas en el Grupo A, ya protagonizaron el encuentro inaugural de la Copa del Mundo de 2010 que se disputó en Sudáfrica.
El estadio Azteca albergará su tercer partido inaugural de una Copa del Mundo. Para la edición de 1970 albergó el juego entre México y Unión Soviética y 16 años después el juego entre Italia y Bulgaria. Casualmente, los dos partidos inaugurales concluyeron empatados 0-0 en el 70 y 1-1 en el 86.