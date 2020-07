Video: Un ciudadano encara al director del Hospital de Jutiapa

En un video que circula en redes sociales se observa cuando un ciudadano increpa al director del Hospital Nacional de Jutiapa, durante una reunión con diputados en el Congreso de la República.

En las imágenes el hombre identificado como Yaco Ruano, le argumenta diversas situaciones que suceden en el hospital donde, días antes, murió su padre por Covid-19.

"Usted en una conferencia dijo que mi papá estaba ahí una fiesta. Nonca pedí atención de 5 estrellas para mi papá, usted mismo me mandó a decir que si yo quería esa atención sacara a mi papá de ahí", explica Ruano a los diputados y al médico Hermán Maulhardt.

MIRA :

Ruano explicó que nunca solicitó un hospital cinco estrellas, sino un trato digno no solo para su padre sino para los demás pacientes. “Yo sabía la situación del lugar porque le llevaba medicina a mi papá, mascarillas, y no solo compraba para él sino para otros pacientes”, recordó el hombre.

Además lamentó que no se ejecute el presupuesto para Covid-19 asignado al hospital. “Si necesitan apoyo para gestionar compras directas, soy abogado, hay un estado de calamidad, no tienen que pedir muchos permisos, yo le puedo ayudar a ejecutar, porque en ese hospital no hay nada”, afirmó Ruano.

Sin respuesta

Se intentó obtener la versión del médico Maulhardt, sin embargo no atendió las llamadas realizadas al Hospital de Jutiapa. Por aparte, el Ministerio de Salud añadió que son respetuosos de los comentarios de los ciudadanos.

“Todo ciudadano está en su derecho de manifestarse y expresarse”, explicó la vocera de Salud, Julia Barrera.

Ruano agregó que esta semana continúa con ayuda de amigos y la comunidad, la entrega de insumos médicos al hospital y lamentó que las autoridades no ejecuten el presupuesto necesario para esta emergencia.