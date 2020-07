Enfermeros denuncian 4 meses sin salario en hospital del Parque

Enfermeros y personal técnico del Hospital Temporal del Parque de la Industria denunciaron la mañana de este viernes 17 de julio que el Ministerio de Salud no les ha pagado su salario durante cuatro meses. Los contratos vencen la próxima semana y han recibido advertencias de que no serían recontratados.

Además de su salario, los enfermeros exigen el pago del Bono de Riesgo que les fue autorizado. “No nos han pagado, no nos han dado insumos de protección, no tenemos equipo de protección, nos dan batas que no nos cubren la espalda ni pies”, aseguró el enfermero que estuvo acompañado por otros trabajadores.

#Ahora | Personal médico del Hospital Temporal del Parque de la Industria indicaron que no han recibido el pago de sus honorarios desde hace cuatro meses. Además, mencionaron que no se les brinda el equipo de protección adecuado para evitar el contagio del #COVID19gt pic.twitter.com/ZODRIn6wUQ — Azteca Noticias GT (@AztecaNoticiaGT) July 17, 2020

Los enfermeros señalaron que el personal de recursos humanos del Ministerio de Salud les "amenazó" que no renovarán su contrato, iniciado en marzo y que vence el 23 de julio próximo. Pese a esta situación, los enfermeros señalaron que no dejarán de atender a los pacientes.

#AHORA: 4 meses sin salario han pasado los trabajadores de enfermería del Parque de la Industria. Hasta el momento desconocen cuando se les pagará y el contrato vence en 5 días. pic.twitter.com/PuCpLTZE9i — PrensaComunitaria (@PrensaComunitar) July 17, 2020

La enfermera Orellana

El 15 de julio recién pasado, la enfermera Orellana (usó un único apellido para identificarse) decidió marcharse del hospital temporal sin recibir su salario de cuatro meses tras vencer el contrato. Se despidió y al mismo tiempo denunció su situación.

Salud responde

Las autoridades del Ministerio de Salud explicaron que aún existe personal que tiene pendiente cumplir con algunos requisitos para sus respectivos pagos.

En ese sentido, explicaron que muchos prestan servicios en dos lugares, por lo que deben justificar bien cada situación para garantizar el pago.

“Según información de Recursos Humanos, ellos deben presentar sus roles de turno en cada lugar para garantizar que no coincida uno con el otro”, explicó la vocera de Salud, Julia Barrera.

Además, agregó que el personal que ya cumplió con estos requisitos el proceso de pago ya está avanzando.