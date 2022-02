Civiles ucranianos toman las armas tras el llamado de su presidente (video)

Mientras el ejército de Rusia invade Ucrania y ataca sus ciudades, el presidente de Ucrania ha pedido a los ciudadanos que tomen las armas y se unan a la lucha.

"Pueden unirse y se les darán armas siempre que tengan identificación": es el mensaje que se difunde, según las Fuerzas Armadas de Ucrania. "Todos aquellos que estén listos para tomar las armas, únanse a las filas de las fuerzas de defensa del área de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Simplificamos los procedimientos. Solo se necesita su identificación. ¡Les damos armas a todos los patriotas!", se lee en un mensaje de las redes sociales.

El tuit enlazaba con una página de Facebook del gobierno ucraniano que atribuía el llamado a las armas al ministro de defensa.

El presidente ruso, Vladimir Putin, lanzó una importante operación militar contra Ucrania, y puede ser solo el comienzo. Un alto funcionario de defensa de Estados Unidos dijo a los periodistas que el ejército de Estados Unidos describiría los recientes acontecimientos en Ucrania "como una fase inicial" de una invasión rusa "a gran escala".

Si bien Ucrania se beneficia hasta cierto punto de luchar para defender su propio territorio, el ejército de Rusia supera al de Ucrania en todos los niveles, lo que significa que es posible que el ejército ucraniano no pueda resistir una invasión a gran escala.

Si ese es el caso, es posible que los ciudadanos comunes deban tomar las armas para reforzar las capacidades militares del país. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, lo sugirió en un tuit el jueves. ante ello, varios ciudadanos ucranianos han acudido al llamado y hay imágenes que muestran a lo civiles recibiendo armamento.

Zelensky dijo sentirse solo, sin apoyo de tras naciones para defenderse de Rusia. CNN compartió declaraciones de él refiriéndose aparentemente a Estados Unidos. "Esta mañana estamos defendiendo solos a nuestro país. Al igual que ayer, el país más poderoso del mundo miraba desde la distancia"

Civiles armados fueron visto en varios puntos de Ucrania. (Foto: AFP)

