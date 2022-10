Clara Chía renunció a la empresa de Piqué por acoso de la prensa

Clara Chía Martí habría renunciado a la empresa de Piqué al no aguantar la presión mediática y el constante acoso de la prensa.

EN CONTEXTO: Así le ha afectado la nueva canción de Shakira a Clara Chía

A casi una semana del estreno de la nueva canción de Shakira titulada "Monotonía", el videoclip ya acumula más de 56 millones de visualizaciones en YouTube.

Además, fanáticos no han dejado de comentar cada uno de los versos del tema asegurando que ha sido una bomba directa a Gerard Piqué, con quien aún se encuentra en proceso de separación.

Sin embargo, quien ha sufrido desde que salió a luz el tema musical es la nueva novia del futbolista, Clara Chía Martí. Fuentes cercanas aseguran que ya no puede controlar la presión mediática, y que incluso habría renunciado a trabajar en Kosmos, empresa del jugador.

El nuevo tema de Shakira junto a Ozuna ha afectado a Clara Chía. (Foto: Ditsports)

El periodista español, Jordi Martin, fue el encargado de revelar que la joven de 23 años no la está pasando nada bien, desde el estreno de la canción.

"Me cuentan que que ha dejado de ir al trabajo, no tiene ánimos", aseguró al medio Socialité de Telecinco, refiriéndose a que Clara ya no soporta el acoso de la prensa, quien la culpa de la separación entre la colombiana y el futbolista.

Ahora, diversos medios españoles informan que la joven ha renunciado a su trabajo en Kosmos Global Holding.

Por su parte, a Piqué se le ha visto cerca de la casa de la barranquillera en los últimos días.

Muchos aseguran que es únicamente por sus hijos en común, mientras que otros dicen que podría estarla apoyando con el tema de su padre enfermo.