Claro Guatemala presenta la serie REDMI Note 15

Claro y Xiaomi presentaron la nueva serie REDMI Note 15, compuesta por sus tres modelos 5G: REDMI Note 15 Pro+ 5G, REDMI Note 15 Pro 5G y REDMI Note 15 5G, los cuales están disponibles en modalidad prepago y postpago en todas las tiendas del país.

La serie Redmi Note 15 fue diseñada para los retos del día a día con la durabilidad REDMI Titan, permitiendo duración prolongada de la batería, resistencia reforzada a las caídas, la protección mejorada contra el polvo y el agua, además de fotografía con IA.

Toda la serie incorpora herramientas creativas impulsadas por inteligencia artificial que facilitan tanto la captura como la edición. Además, cuenta con funciones como retratos ultra nítidos, Dynamic Shots 2.0 para dar vida al movimiento y edición directa para compartir en Instagram.

“ Con estos dispositivos es posible presentar una oferta comercial atractiva, para disfrutar de la mejor señal y cobertura que brinda Claro con su red 5G, la cual ha sido premiada y reconocida, durante 5 años consecutivos por la empresa OOKLA-SpeedTest. ” Willy Andreatta , gerente de Mercadeo Claro Guatemala.

Oferta comercial de Claro

Xiaomi Note 15 incluido sin costo en plan de Q 335 a 24 meses.

Xiaomi Note 15 Pro incluido sin costo en plan de Q 440 a 24 meses.

Xiaomi Note 15 Pro Plus incluido sin costo en plan de Q 545 a 24 meses.

En modalidad prepago, los precios oscilan entre Q. 1,899 a Q3,599.

Asimismo, toda la serie es compatible con Google Gemini y la función Circle to Search, facilitando interacciones más intuitivas y búsquedas rápidas.

La nueva Serie REDMI Note 15 ya está disponible en Claro Guatemala con múltiples versiones, colores y capacidades de memoria que se adaptan a diferentes necesidades y estilos de vida.

(Fotografía: Fernando Pinetta / Soy502)

Una experiencia digital que va más allá del celular

Más allá de la telefonía móvil, Claro ofrece un ecosistema digital con servicios fijos, fibra óptica y plataformas de streaming como Claro Video y Claro Música. A través de Claro TV se ofrece una grilla de más de 200 canales, en los que se incluye canal 3 y 7, los que transmitirán la máxima fiesta del fútbol mundial desde este 11 de junio al 19 de julio.