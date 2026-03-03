Transmitida en vivo: Esta fue la última prédica del ingeniero atacado en zona 9

-

La prédica fue dada durante un programa que se transmitió por medio de las redes sociales, minutos antes del crimen.

El ingeniero Enrique Ponsa Molina murió tras ser atacado a balazos este martes 3 de marzo en la 7a. avenida y 16 calle de la zona 9 de la ciudad de Guatemala.

Ponsa Molina se caracterizaba por ser un hombre de fe y por estar involucrado en la devoción católica, comunidad que se ha lamentado su fallecimiento.

Además, Ponsa Molina era conductor del programa "Toma tu Luz" del Ministerio del Kyrios, el cual era un espacio para reflexionar la palabra de Dios.

Este martes aún se llevó a cabo dicho programa, el cual dio inicio a las 10:00 de la mañana con duración de casi una hora, el cual fue transmitido en vivo por medio de Facebook con el tema de la "Samaritana en cuaresma".

(Foto: Captura de video de Ministerio del Kyrios)

Por lo tanto, en el programa se hizo el estudio del tema basado con la Biblia, en la que el ingeniero estuvo acompañado de otra persona con la que ambos compartían la prédica.

Enrique Ponsa finalizó su prédica diciendo lo siguiente: "A trabajar la fe, a quitarnos los obstáculos que nos impiden de Jesús, porque solo en Él hay salvación, su nombre significa «Dios me salva», y cuando lo pasas a tu vida, significa que están entendiendo que en Él hay salvación, así que hermanos vamos para adelante, es una oportunidad grande de vivir y el de ser samaritano transformado".

