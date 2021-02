Científicos clonan el primer animal en peligro de extinción

Elizabeth Ann es el nombre con el que los científicos bautizaron a una hurona de patas negras, cuya especie está en peligro de extinción, y que fue clonada recientemente.

Especialistas del Fish and Wildlife Service de Fort Collins, en Colorado, Estados Unidos, lograron clonar al animal a partir del ADN de Willa, un ejemplar congelado, preservado desde hace 30 años en el centro Fort Colins.

Elizabeth Ann nació el 10 de diciembre de 2020, del vientre de un hurona domesticada, pero es una copia exacta de Willa.

Peter Gober, del U.S. Fish and Wildlife Service, asegura que el éxito de este evento, importante para la ciencia, es que permite congelar y regenerar las células.

Esta herramienta podría evitar la desaparición de especies salvajes, aunque actualmente las técnicas aún son caras y complejas.

Los científicos insisten en que lo vital para que las especies se conserven es preservar su entorno.

Casi extinto

El hurón patinegro americano, (Mustela nigripes) es un mamífero carnívoro que habita Norteamérica (Estados Unidos). Es nocturno y vive en madrigueras.

Es un miembro de la diversa familia de los mustélidos (comadrejas, visones, hurones, martas, nutrias, y tejones). Gran parte de su dieta la constituyen los perritos llaneros (perritos de la pradera).

En algunos países existen leyes muy estrictas para su protección por su grave peligro de desaparecer. Es muy parecido al hurón doméstico, con el que se le suele confundir.

La especie se extinguió en estado silvestre en la década de 1980. Actualmente, solo existen unos cientos de ejemplares en cautiverio y reintroducidos.

Los efectos de algunas enfermedades nocivas que afectan a estos animales, como moquillo y la peste bubónica, así como la pérdida de su hábitat, contribuyeron a su desaparición en el siglo XX.

