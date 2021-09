Comentarista revela motivos de su despido de la cadena ESPN

El comentarista se vio relegado en las últimas semanas de los programas principales de ESPN al punto de ser despedido.

Ángel García Toraño era uno de los comentaristas y analistas representativos de la cadena ESPN durante 15 años, pero su situación laboral se hizo tormentosa en los últimos meses.

El comunicador habló de su situación laboral en una entrevista en Apuntes de Rabona. Ahí mencionó que su salida de ESPN fue injustificada, intentó hablar con sus jefes para poder reducirse el sueldo y quedarse con su trabajo.

“Les pedí que aceptaba rebajar mi sueldo y no tener un aumento. Mi despido fue una injusticia”, aseguró el analista deportivo.

García Toraño dejó de aparecer de los programas que transmite ESPN de una manera sorpresiva y sin previo aviso.

El momento en el que se dio su recorte fue duro, pues a la par atravesaba con el dolor de la muerte de su madre por Covid-19 “Cuando mi mamá murió hablé con mis jefes y les pedí que me apoyaran. Mis compañeros sabían lo que pasaba, pero ni ellos ni nadie tenía la posibilidad de arreglar mi situación. Las personas que tenían la decisión no la quisieron cambiar”, relató el cronista deportivo.

De la misma manera aseguró que fue difícil realizar su último programa, ya que él conocía que serían sus últimas palabras ahí “Yo estaba en la mesa debatiendo y analizando con lágrimas en los ojos. Tenía esperanza de que recapacitaran y me dejaran mi trabajo”, confirmó Garcia Toraño.

Las razones específicas de su salida las desconoce, se esforzó para evitar dejar de ser parte de la cadena estadounidense “No lo sé, al día de hoy sigo sin saber por qué. Les pregunté que si había amonestación o había hecho algo mal me lo hicieran saber. Me parece una injusticia terrible”, agregó el comentarista.

La situación legal con el medio televisivo está en proceso, pues demandó a la cadena.

“Demandé porque esperaba liquidación Trabajé 14 años y nueve meses ahí. Si es una empresa estadounidense y no respeta las leyes mexicanas no es mi problema, yo confío en las leyes de México. Lo único que pido es que se me liquide conforme a derecho’' dijo el comentarista.