Los comerciantes que desaparecieron cuando iban a cerrar un negocio en zona 10

Los comerciantes que desaparecieron cuando se dirigían a la zona 10 para cerrar un negocio, el jueves 23 de febrero.

Familiares y amigos se encuentran en búsqueda de dos comerciantes de ropa americana, quienes desaparecieron desde el jueves 23 de febrero en horas de la noche.

Se trata de Josué Antonio Oscal Bran de 22 años y su padrastro identificado como Nelson Solís, quienes salieron de Mixco hacia la zona 10 de la Ciudad de Guatemala.

De acuerdo con los familiares de los desaparecidos, ambos desaparecieron junto a su vehículo. Sin embargo, el mismo fue abandonado un día más tarde, en la zona 3 capitalina.

Se sabe que el carro fue encontrado con señales de haber sido atacado con arma de fuego y que en la parte trasera se localizó sangre.

Alertaron por persecución

Además, la esposa de Oscal Bran indicó que su pareja le dijo que lo estaban siguiendo y que conducirían hacia la zona 1.

"Yo denuncié de su desaparición desde el viernes. Mi esposo se dedica a la venta de pacas norteamericanas, me indicó que tenía alguna amenaza, pero no me dijo nada claro", indicó la esposa del desaparecido.