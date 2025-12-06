Así puedes proteger a tus mascotas de la pirotecnia

Por tener un oído más sensible es posible que las mascotas del hogar puedan asustarse e intentar huir.
El uso de pirotecnia abunda en estas fiestas de fin de año. Por ello, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación de Guatemala (MAGA) brindó estas recomendaciones para proteger a nuestras mascotas:
- Habilita un espacio seguro para tu mascota, donde pueda estar tranquila, lejos del ruido.
- Mantén a tu mascota dentro de la vivienda, cierra puertas y ventanas para reducir el ruido y evitar que se escape.
- Identifícala con tus datos personales, en caso de huida podrán localizarte.
- Vigila su salud, no permitas que tenga a su alcance pirotecnia porque puede comerla o quemarse.
El miedo en las mascotas se puede expresar a través de temblores, jadeos, salivación excesiva, taquicardia y a veces, diarrea.
Además, pueden tener afecciones psicológicas porque desarrollan fobias a las explosiones, también estrés o ansiedad. Por ello es importante que la protejas y la alejes del ruido.