¿Cómo saber si nunca te has contagiado de Covid-19?

Si eres de las personas que desconocen si se ha enfermado de Covid-19, existe una manera científica para poder averiguarlo.

A más de dos años de pandemia, este tema continúa siendo de preocupación para la población mundial ya que la mayoría de personas se ha infectado del virus del SARS-CoV-2.

No obstante, hay otras personas que no se han enfermado, mientras que otro grupo no están seguros de haberse contagiado, pues a lo largo de este tiempo han manifestado algunos padecimientos de resfriados leves, pero desconocen que sea del virus.

Los tests

En ese sentido, si eres de las personas que tiene dudas de haber tenido Covid-19 o alguna otra de sus variantes, una opción para que puedas despejar esas inquietudes que te realices un test serológico.

Este test debe medir no solamente la proteína S del virus, sino que a su vez tendrá que medir los anticuerpos frente a la proteína N.

Sin embargo, si pasaste por la enfermedad desde hace un tiempo, no podría ser seguro ya que no lo detectaría.

Así que puedes optar por realizarte un test celular, que es el más fiable en este caso. Esta prueba brinda un informe sobre los anticuerpos frente a las proteínas S y N del SARS-CoV-2.

Con ella, podrás saber con seguridad si te has enfermado o no del mortal virus, o bien, si únicamente pasaste un resfriado, gripe o catarro.

*Con información de Onda Cero.