Así vivió Cristiano Ronaldo la eliminación del Manchester ante el Atlético

El portugués vivió una noche de pesadilla en el Teatro de los Sueños tras la eliminación del Manchester United a manos del Atlético de Madrid.

Cristiano Ronaldo no escondió su frustración tras la eliminación de su equipo de la Liga de Campeones.

Apenas el árbitro pitó el final y decretó el triunfo del Colchonero, la cámara de la transmisión oficial tomó la reacción del delantero portugués, quien agachó la cabeza y en silencio hizo gestos de reprobación.

#CHAMPIONSxESPN Hace 54 años, mientras #Estudiantes festejaba en Old Trafford tras quedarse con la #CopaIntercontinental ante #ManchesterUnited, la afición local gritaba sin cesar "ANIMALS!". pic.twitter.com/HlkYWfEi6M — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) March 16, 2022

Esta no fue una noche para el recuerdo del ex artillero del Real Madrid, quien no contó con situaciones claras de gol y no fue determinante para un equipo inglés que apenas inquietó a Oblak y estuvo lejos de mostrar un juego que enamore a sus fans.