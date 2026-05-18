Tragedia familiar: joven de 19 años muere al intentar salvar a su hermano

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Una reunión entre hermanos terminó en muerte.

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Liliana Ramos Pérez, de 19 años, originaria de Minas Arriba, municipio de San Juan Ermita, quien había llegado al balneario natural junto a sus dos hermanos, murió tras intentar rescatar a uno de ellos en el río San José, jurisdicción del municipio de Chiquimula

De acuerdo con versiones preliminares, el primero en ingresar a una de las pozas fue Gustavo Ángel Pérez, de 17 años; sin embargo, al internarse en una zona profunda comenzó a tener dificultades para mantenerse a flote, debido a que no sabía nadar.

(Foto: Nehemias Guitiérrez/colaborador)

Al percatarse de la emergencia y en un intento desesperado por salvarlo, Liliana se lanzó al agua, pero ella tampoco sabía nadar, por lo que ambos comenzaron a hundirse.

En medio de la angustia y la desesperación, el otro hermano, Edy Ramos, de 14 años, reaccionó rápidamente y logró intervenir para sacar a su hermana del agua. No obstante, al ponerla a salvo, la joven ya no presentaba signos de vida.

Elementos de los Bomberos Voluntarios acudieron al lugar tras ser alertados de la emergencia y, luego de evaluar a la joven, confirmaron oficialmente su fallecimiento.

(Foto: Nehemias Gutiérrez/colaborador)

Posteriormente, agentes de la Policía Nacional Civil resguardaron la escena mientras fiscales del Ministerio Público realizaban las diligencias correspondientes.

El hecho ha generado nuevamente preocupación sobre los riesgos de ingresar a pozas y ríos sin conocer la profundidad del lugar o sin saber nadar, especialmente durante la temporada en la que muchas familias visitan estos sitios para recrearse.