¡Recién comprometidos! Acusan al novio de Becky G de haberle sido infiel

Se comprometieron en diciembre y ahora el novio de Becky G está siendo acusado de haberle sido infiel a la cantante en un viaje que tuvo.

Tan solo en diciembre del año pasado, la cantante Becky G se comprometió con su novio, el futbolista Sebastián Lletget, luego de seis años de noviazgo.

Ahora, las miradas están puestas sobre el joven de 30 años luego de que en las últimas horas fuera acusado de haberle sido infiel a la artista.

Todo comenzó con una serie de acusaciones anónimas desde la cuenta en Instagram "Ja29poo", quien detalló cómo sucedió el engaño y asegura que tiene pruebas de lo que dice.

La pareja se comprometió en diciembre de 2022. (Foto: Instagram)

Según la cuenta, la infidelidad habría sido en febrero de este año durante un viaje que el deportista hizo a España, en una discoteca de Madrid.

"Sebastián, tu novio, te engañó en febrero y tengo todas las pruebas... Te las puedo enviar al privado. Mucha prensa me está contactando porque no me quedaré callada", se lee en la publicación de Instagram.

Aunque la presunta mujer no reveló las pruebas que dice tener por ser contenido delicado, sí hizo una petición a los fans de Becky G para que la ayuden a contactarla y hacerle llegar el material.

Hasta el momento, ninguno de los dos se ha pronunciado públicamente. El nombre de ambos se volvió tendencia en varias partes del mundo, y muchos aseguran que el compromiso entre la pareja podría acabar.

Sebastián Lletget has *allegedly* cheated on Becky G. The couple just got engaged recently.



Lletget lost his spot in the USMNT, got bounced around by teams in MLS, and now about to lose Becky G is just over a year. The man is fumbling HARD.



pic.twitter.com/bcnnGWxek9 — Anthony (@anthonykyaw) March 23, 2023

*Con información de As.com