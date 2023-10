La condena para el atacante de un periodista de la TV

-

Condenan a Jorge Luis Gamarro Puente, la persona que agredió con empujones y patadas a un periodista.

Durante una cobertura periodística en Santa Catarina Pinula en 2020, un camarógrafo de TV Azteca fue agredido por un hombre. El momento del ataque quedó grabado en video dejando constancia de lo sucedido.

El equipo legal de la televisora presentó la respectiva denuncia ante el Ministerio Público (MP) y se inició el proceso que ha tardado hasta el pasado viernes 27 de octubre, cuando se logró que un tribunal dictara la sentencia. El agresor, Luis Gamarro, fue condenado a un año de prisión.

"La Fiscalía de Delitos contra Periodistas logró sentencia condenatoria de un año de prisión contra Jorge Luis Gamarro Puente por el delito de lesiones leves", detalla el MP.

El ente investigador detalla que el Tribunal Séptimo de Sentencia Penal de Guatemala dio valor probatorio a la prueba presentada, por medio de la cual se comprobó que el sindicado cometió el hecho el 1 de diciembre de 2020 en contra de un periodista, que daba cobertura a un incendio suscitado en un residencial de Santa Catarina Pinula, Guatemala.

pic.twitter.com/H6q0jdBGmK — MP de Guatemala (@MPguatemala) October 27, 2023

La agresión

El 1 de diciembre de 2020, Álvaro Santos se encontraba en el ejercicio de su función como camarógrafo de televisión. Portando su equipo profesional realizaba tomas de un incendio ocurrido en un condominio ubicado en el kilómetro 13.5, carretera a El Salvador, Santa Catarina Pinula.

A los pocos minutos, Jorge Luis Gamarro Puente visitaba el condominio y, al ver a la víctima, le amenazó para que dejara de grabar; posteriormente intentó quitarle la cámara de manera violenta.

Santos Peñate se movió del lugar y el sindicado lo persiguió, empujó, tiró al suelo y pateó, en su intento de quitarle la cámara. Dichas acciones causaron lesiones leves al periodista y daño a su equipo de trabajo.

#AztecaNoticiasGT repudia la agresión contra nuestro equipo, así también como de cualquier periodista en el ejercicio de su trabajo. Agradecemos el apoyo de las autoridades. El equipo jurídico de Grupo Salinas interpuso denuncia en contra de quien resulte responsable. pic.twitter.com/qsFCiJ9fPV — TV Azteca Guate (@AztecaGuate) December 2, 2020

¿Quién es el agresor?

Jorge Luis Gamarro Puente se presenta en sus redes sociales como un especialista en manejo de personal, planificación, operaciones, logística y procesos de seguridad.

Ha sido jefe y gerente de empresas privadas de seguridad, las cuales ofrecen servicios de vigilancia en residenciales, entre otros.

Al momento en que el video del ataque se difundió en las redes sociales, el hombre quiso dar su versión de lo sucedido, justificando que la vivienda que estaba siendo afectada por el incendio estaba dentro de un residencial, el cual según él es propiedad privada. Incluso en un video que él mismo compartió en sus perfiles, alegó que "Se me atribuye un presunto acto de agresión física".

No obstante, sus palabras no convencieron a los internautas, quienes condenaron su actuar. Además, como consecuencia, un agente de la Policía Municipal de Santa Catarina Pinula fue despedido por el alcalde por no evitar la agresión y otros dos agentes resultaron sancionados.