Presentadora del clima se desmaya en pleno programa (video)

Una presentadora del clima se desmayó justo en el momento en que iba a realizar su reporte.

La meteoróloga de CBS Los Ángeles, Alissa Carlson Schwartz, contó a sus colegas que sufre de síncope vasovagal, que afecta a aproximadamente un tercio de la población.

Schwartz sorprendió a los espectadores del fin de semana cuando se puso blanca durante su informe meteorológico y se inclinó inquieta hacia adelante en su escritorio.

La conductora trató de estabilizarse mientras sus ojos se movían hacia la parte posterior de su cabeza y se desplomaba hacia adelante. Schwartz luego cayó al suelo cuando sus copresentadores quedaron sorprendidos por el percance.

Schwartz fue hospitalizada con una lesión en la cabeza, pero regresó a la estación días después con la buena noticia de que se había recuperado del incidente y podía señalar la causa exacta.

La presentadora no pudo mantener el equilibrio sobre su escritorio.

¿Qué es el síncope vasogal?



El síncope vasovagal ocurre cuando el cuerpo reacciona de forma exagerada a ciertos desencadenantes, como ver sangre o angustia emocional extrema, según la Clínica Mayo. A menudo se desencadena por una caída repentina de la frecuencia cardíaca y la presión arterial, lo que conduce a una reducción del flujo sanguíneo al cerebro.

Schwartz reveló que su válvula cardíaca con fugas, que le diagnosticaron después de sufrir un episodio aterrador similar en 2014, no fue la culpable del desmayo.

"Inicialmente, cuando sucedió esto, creo que mucha gente, incluida yo misma, pensó que estaba teniendo un ataque al corazón en el aire", relató Schwartz.

La meteoróloga de California dijo que se sintió bien en las horas previas a la transmisión y solo sintió síntomas unos 15 minutos antes del desmayo.

#WATCH: As terrifying moment happened when a CBS LA meteorologist collapsed live on air



#LosAngeles | #California



Terrifying moment shows when a CBS LA meteorologist Alissa Carlson Schwartz collapsed on-air on Saturday morning while doing a live report her co workers… pic.twitter.com/tQ9To9spDo — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) March 19, 2023

Schwartz dijo que aún no había comido nada y que estaba bebiendo "mucho café" y atribuyó sus náuseas a la deshidratación, que el Hospital Cedars-Sinai atribuye como los dos mayores factores de riesgo para desarrollar la afección.

Schwartz, que también trabaja como "entrenadora de salud", ofreció algunos consejos para que otros puedan evitar padecer la misma condición.

Mantenerse hidratado y descansar lo suficiente fueron dos de sus principales recomendaciones, pero también le recordó a los espectadores que cuiden de su salud.