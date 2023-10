¡A los golpes! Conductor y peatón discuten en pleno carril de Transmetro (video)

-

Un conductor y un peatón se fueron a los golpes en pleno carril de Transmetro.

Una fuerte discusión que acabó con golpes en pleno carril de Transmetro, fue grabada por una usuaria que pasaba por el lugar y presenció los hechos desde que iniciaron.

En un video que compartió en su cuenta de TikTok, se muestra el momento en que un automovilista pasaba por el carril exclusivo de Transmetro, aprovechando que las unidades no están operando por los bloqueos en el país.

Sin embargo, justo cuando se dispone a cruzar en el lugar va pasando un grupo de personas a lo que una de ellas reacciona de forma agresiva contra el conductor del carro.

El piloto decide bajarse y la discusión sube de tono, hasta que ambos empiezan a agredirse físicamente. Algunos presentes intentaron frenar el tenso momento, pero tanto el conductor como el peatón siguieron intercambiando alegatas.

♬ Oh No - Kreepa @sofiaaaaaaam_ Momento donde dije WTF mi Guate jajajajajjajaja #guatemala

"Yo grabando a la gente caminando para enseñar que no habían transmetros y de repente...", escribió la usuaria Sofía Martínez junto al clip. Este se hizo viral con más de 140 mi reproducciones.

Usuarios reaccionaron ante el incidente en el tránsito. Algunos señalaron de imprudente la acción de los peatones y del conductor, mientras que otros bromearon con la escena.

"La gente como se atraviesa, no deja ver", "Street Fighter", "Al principio no entendí, y al final tampoco", "Ya me dejaste con la duda", "El hombre araña en zona 9 y estos en zona 12", se lee.