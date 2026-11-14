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Conductor sale expulsado y cae sobre el parabrisas de un camión en Escuintla

  • Por Maria Fernanda Gallo
14 de noviembre de 2026, 15:22
La víctima quedó atrapada dentro de la cabina del camión.&nbsp;(Foto vía: Bomberos Voluntarios)

La víctima quedó atrapada dentro de la cabina del camión. (Foto vía: Bomberos Voluntarios)

El conductor de un vehículo de dos ruedas salió expulsado y cayó al vidrio frontal de un camión.

OTRAS NOTICIAS: Conductora resulta herida tras tiroteo en calzada Aguilar Batres

En el kilómetro 64 de la autopista a Puerto Quetzal, en Escuintla, se registró la muerte de un conductor que se conducía a bordo de una motocicleta en horas de la tarde de este sábado 14 de noviembre.

El accidente está bajo investigación y causó la muerte del hombre por el fuerte impacto en el parabrisas del camión en plena marcha.

(Foto vía: Bomberos Voluntarios)
(Foto vía: Bomberos Voluntarios)

A bordo de la moto de la víctima también se conducía otro hombre que resultó herido luego de haber salido también expulsado e impactar contra la cinta asfáltica; los Bomberos Voluntarios lo hallaron en estado critico y fue trasladado a un hospital. 

(Foto vía: redes sociales)
(Foto vía: redes sociales)

El impacto del motorista quebró el parabrisas del camión y dejó afectados al conductor y a otro tripulante, quienes fueron atendidos.

Los carriles hacia el hacia Puerto San José se mantienen bloqueado el paso mientras las autoridades realizan las diligencias correspondientes tras la muerte del motorista.

(Foto vía: PROVIAL)
(Foto vía: PROVIAL)

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