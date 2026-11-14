Conductor sale expulsado y cae sobre el parabrisas de un camión en Escuintla

El conductor de un vehículo de dos ruedas salió expulsado y cayó al vidrio frontal de un camión.
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En el kilómetro 64 de la autopista a Puerto Quetzal, en Escuintla, se registró la muerte de un conductor que se conducía a bordo de una motocicleta en horas de la tarde de este sábado 14 de noviembre.
El accidente está bajo investigación y causó la muerte del hombre por el fuerte impacto en el parabrisas del camión en plena marcha.
A bordo de la moto de la víctima también se conducía otro hombre que resultó herido luego de haber salido también expulsado e impactar contra la cinta asfáltica; los Bomberos Voluntarios lo hallaron en estado critico y fue trasladado a un hospital.
El impacto del motorista quebró el parabrisas del camión y dejó afectados al conductor y a otro tripulante, quienes fueron atendidos.
Los carriles hacia el hacia Puerto San José se mantienen bloqueado el paso mientras las autoridades realizan las diligencias correspondientes tras la muerte del motorista.