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Conductora resulta herida tras tiroteo en calzada Aguilar Batres

  • Por Fredy Hernández
14 de noviembre de 2026, 13:41
El incidente se produjo a pocos metros de la estación del Transmetro, a inmediaciones de El Trébol. (Foto: Amílcar Montejo)

El incidente se produjo a pocos metros de la estación del Transmetro, a inmediaciones de El Trébol. (Foto: Amílcar Montejo)

Mujer resulta herida en ataque armado en la calzada Aguilar Batres, zona 11; el tránsito hacia el sur está complicado

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Una mujer resultó herida luego de ser víctima de un ataque armado ocurrido en la 3a. calle y calzada Aguilar Batres, de la zona 11. 

De acuerdo con Amílcar Montejo, de la Policía Municipal de Tránsito, la conductora fue blanco de un tiroteo a inmediaciones del mercado El Guarda con dirección hacia el sur. 

Bomberos Municipales llegaron al lugar para auxiliar a la automovilista, que fue trasladada hacia un hospital bajo custodia policial para su protección. 

Este incidente complica la movilidad en el sector debido a la reducción de carriles, por lo que las autoridades de tránsito solicitan a los usuarios de esta ruta buscar vías alternas para desplazarse por este lugar. 

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