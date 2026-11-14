Conductora resulta herida tras tiroteo en calzada Aguilar Batres

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Mujer resulta herida en ataque armado en la calzada Aguilar Batres, zona 11; el tránsito hacia el sur está complicado

Una mujer resultó herida luego de ser víctima de un ataque armado ocurrido en la 3a. calle y calzada Aguilar Batres, de la zona 11.

De acuerdo con Amílcar Montejo, de la Policía Municipal de Tránsito, la conductora fue blanco de un tiroteo a inmediaciones del mercado El Guarda con dirección hacia el sur.

Bomberos Municipales llegaron al lugar para auxiliar a la automovilista, que fue trasladada hacia un hospital bajo custodia policial para su protección.

Zona 11 | Tráfico detenido | Hecho armado Disparan contra mujer automovilista en calzada Aguilar Batres 3 calle zona 11. Cuerpo de Bomberos Municipales la trasladan a hospital con custodia para su protección. ¿Pasará por el sector? Comente EL GUARDA, la limitación de carriles aumentará en los próximos minutos. #TraficoGT #TransitoGT — Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) November 14, 2026

Este incidente complica la movilidad en el sector debido a la reducción de carriles, por lo que las autoridades de tránsito solicitan a los usuarios de esta ruta buscar vías alternas para desplazarse por este lugar.