Las reacciones de los presentadores de Ventaneando tras la muerte de Daniel Bisogno

Estas fueron las reacciones de los conductores de Ventaneando tras la muerte de Daniel Bisogno.

Daniel Bisogno había estado enfrentando problemas de salud desde 2023, cuando fue hospitalizado por primera vez. Su condición se complicó con el tiempo, llevándolo a ser intubado y a requerir atención en terapia intensiva. Luego de varias semanas de recuperación, logró reincorporarse al programa. Sin embargo, en 2024, sufrió una nueva recaída.

En 2023 el presentador del programa Ventaneando enfrentó una cirugía de transplante de hígado, lo que dejó secuelas e insuficiencia en su estado de salud. (Foto: Archivo/soy502)

Las reacciones de los presentadores de Ventaneando

Según la información de Infobae, estos son los presentadores que por el momento han expresado su adiós de Daniel Bisogno públicamente.

En la cuenta oficial del programa Ventaneando compartieron su pésame tras el lamentable descenso de Daniel. (Foto: captura de pantalla/X)

Tras el fallecimiento de Daniel, la periodista de espectáculos y una de las presentadoras de Ventaneando Pati Chapoy dio a conocer la triste noticia de su fallecimiento alrededor de las 20:15 horas, luego de que "El Muñeco" pasara varios meses en el hospital debido a complicaciones médicas tras un reciente trasplante de hígado, mediante una publicación en su cuenta de "X" (antes Twitter).

Su mensaje iba acompañado de una fotografía junto con Bisogno, conocido como "El Muñeco".

"Con inmensa tristeza les informo que #Daniel Bisogno falleció", notificó Chapoy.

(Foto: captura de pantalla)

Pedro Sola destaca que "se ha perdido a un gran tipo", según información de Infobae, Sola había destacado que el "calvario" de Daniel Bisogno inició desde que tuvo que ser internado por las complicaciones que padecía antes de su partida:

"El fallecimiento de Daniel Bisogno es muy triste, para mí ha sido así desde que se enfermó y empezó con este calvario tan largo y que lo hemos vivido con él. En Paz descanse nuestro amigo querido, hemos perdido a un gran tipo", detalló Pedro tras la pérdida de Daniel.

Pedro Sola fue compañero de Daniel durante varios años. (Foto: Tv Azteca)

Mónica Garza lo recuerda como un amigo y compañero de trabajo "divertido y romántico".

"A Daniel me lo quedo en el corazón como siempre lo viví: divertido, generoso, en corto tímido pero arrojado, romántico, curioso como un niño y un amigo solidario como pocos. Lo extrañará la televisión, el teatro y muchos de nosotros. Descansa en paz Muñeco...", expresó en su perfil de X.

Foto: captura de pantalla

Aurora Valle, "La Boris", señalo unas cortas y emotivas palabras a su compañero tras un momento inolvidable que pasó con Daniel Bisogno en Ventaneando:

"Me invade el recuerdo y la nostalgia, pero sobre todo una tristeza enorme... me quedo con todo lo bueno y divertido que vivimos juntos durante muchos años (...)", expresó la actual conductora de Televisa.

Aurora Valle compartió una estrecha relación con Daniel Bisogno durante una de las etapas más destacadas de Ventaneando. (Foto: Instagram)

El reportero Ricardo Manjarrez también compartió un mensaje en sus redes sociales en honor al ídolo de TV Azteca:

"Los últimos años para Danny fueron complicados estuvieron llenos de muchos retos, sin embargo siempre se mostró positivo y con lo mejor de las actitudes para recuperarse y volver a hacer lo que más amaba: conducir ventaneando y desde luego reencontrarse con su hija y familia. Hoy sabemos que no volverá y duele, pero me quedo con todas las risas y consejos que me dio cuando llegué a la sala de Ventaneando y me recibió con una gran sonrisa apoyándome siempre para mejorar".

"Harán falta sus chistes, ocurrencias y hasta sus papitas regadas por todos los sillones del foro. Hará falta, mucha. Descansa en paz querido Danny y sólo me queda agradecer el tiempo que pude compartir contigo", expreso Ricardo en sus redes sociales.