Condujo con un disparo en el cráneo, se estacionó en un paso a desnivel y falleció

-

Un hecho insólito ocurrió la mañana de este domingo, cuando el piloto de un picop condujo con un disparo en el cráneo, hasta que decidió estacionarse y murió.

Según testigos y socorristas, el conductor del vehículo fue víctima de un ataque armado que ocurrió en otro lugar y, a pesar de sus heridas, logró llegar a su picop con el fin de escapar de sus agresores.

Se desconoce cuánto tiempo estuvo conduciendo. No obstante, testigos indicaron a medios locales que el vehículo iba en marcha, cuando comenzó a bajar velocidad y se estacionó en el ingreso al paso a desnivel que conduce hacia San Lucas Sacatepéquez.

Al ver que el conductor no se movía del lugar, varios curiosos se acercaron a ver y al notar que no respondía, decidieron llamar a los bomberos, quienes acudieron al punto y determinaron que el piloto ya no contaba con signos vitales.

De acuerdo con Bomberos Voluntarios, la víctima presentaba varias heridas con arma de fuego, pero les llamó particularmente la atención una que presentaba en la cabeza y que pudo causarle la muerte.

(Foto: Bomberos Voluntarios)

Era de Antigua Guatemala

La víctima fue identificada como Edilser Dubón Caballeros, de 34 años de edad, residente de la Antigua Guatemala.

Al lugar se hicieron presentes investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) de la Policía Nacional Civil (PNC), así como del Ministerio Público (MP), quienes iniciaron una investigación para determinar lo ocurrido.

Mientras que el cuerpo de Dubón Castellanos fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para determinar las causas de la muerte.