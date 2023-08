La íntima confesión de “La Valeria” que erizó la piel (video)

-

Brenda González, mejor conocida como "La Valeria", hizo una íntima confesión durante su invitación a un podcast que conmovió a muchos.

La actriz cuya trayectoria ha formado parte del la vida de muchos guatemaltecos, desnudó su alma y confesó una parte de su vida familiar con la que muchos se identificaron.

Foto: Instagram.

González asistió al programa de Juan Pablo Zether llamado "Backfocus Podcast", en donde derramó lágrimas al contar una triste anécdota.

"¿Tu hijo cómo vivido todas estas etapas de tu carrera y de tu vida?", preguntó Zether y la famosa dio una poderosa respuesta.

"Yo tendría pedirle perdón grande a él porque lo hice vivir cosas que no merecía, el solo hecho de llevarlo al lado, a la convivencia diaria de un ser tan negativo y tan pobre, definitivamente no la pasó bien", afirmó.

"Mis distancias de él por el trabajo, por los horarios, también sé que le tuvieron que haber afectado entonces el revivir el atrás, la convivencia bonita que es lo que yo guardo me llena mucho el corazón pero también esos momentos de padecimiento que no fueron solo míos a la fecha me pesan, él ya es un adulto, tengo una nietecita hermosa pero sé que eso seguirá ahí", continuó.

"El corazón de una mamá es tan grande que a pesar de golpes, a pesar de todas las dificultades y todos los desastres que vino a hacer una persona en tu vida es capaz de pedir perdón ¿no?, cuando claramente eres una víctima" dijo Juan Pablo.

"Sí pero el ser víctima no es motivo para que no veas que también tuviste responsabilidad y arrastraste a otros", siguió ella.

"Pero este tipo de personas que se acercan y son muy amables, muy gentiles, muy amorosos, cariñosos, te envuelven en una burbuja de cariño y dulzura y después todo eso explota normalmente por eso te digo de que cuando una persona para por todo esto de culpable, desde mi punto de vista, no tiene nada veo a mi mamá y todo lo que pasó cuando yo tengo clarísimo que con lo que dio es mucho más que suficiente", continuó el host.

Las reacciones no se hicieron esperar: "Hermosa" y "La admiro mucho, ha dado todo lo que ha estado en sus manos y más", fueron las palabras de los internautas.

Foto: Instagram.

¿Quién es Brenda González y su personaje "La Valeria"?

Cuenta con más de 30 años en la televisión nacional., también incursionó en la pintura y la danza moderna y folklórica.

Es actriz de teatro e inicio sus pasos en el Teatro Club de Hugo Carrillo, fue parte de los cómicos del famoso programa "Campiña", junto a personajes como Taco y Chalío.

Fue el actor César García Cáceres "Chalío Titipuches", quien la inspiró a ingresar al mundo de la comedia.

"La Valeria" surgió en 1986, la famosa salió del show familiar en 1991 y en 2003 se reincorporó con el mismo personaje a "Nuestro Mundo". También ha sido locutora radial en la TGW 107.3 en el programa "Un nuevo despertar".

Actualmente forma parte del programa "La jefa regalona" de TV Azteca Guatemala, también ha tenido presentaciones en Café AM.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Juan Pablo Zether (@backfocus_podcast)