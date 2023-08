¡Confirmado! Neymar Júnior deja el PSG y se va del fútbol europeo

-

El PSG cerró el traspaso del brasileño Neymar Jr. hacia Arabia Saudita por una cifra que supera los 80 millones de euros.

El astro brasileño Neymar se convertirá en la venta más cara de la historia del París Saint-Germain (PSG) y además, será el jugador más caro de la historia que sale de Francia con destino al extranjero.

Según L'Équipe, diario francés de información deportiva especializado en fútbol, Neymar dejará Francia y se irá a Arabia Saudita, al equipo del Al-Hilal FC, por 80 millones de euros, más variables.

Neymar dejará el PSG después de 6 temporadas y firmará por dos años en Arabia, donde cobrará 100 millones de euros por temporada, una cifra superior a los 30 millones de euros que recibía en París.

A falta de comunicado, se especula que Neymar contará con un avión privado, y además, tendrá permiso de vivir con su pareja a pesar de no haber formalizado su matrimonio, algo prohibido en el país.

Fabrizio Romano, periodista deportivo italiano, asegura que "la idea de Neymar es prepararse de la mejor forma posible para el Mundial 2026", por lo que no cierra las puertas a un regreso a Europa.

Neymar Jr to Al Hilal, deal now signed! All documents are completed — and medical tests were also successfully passed earlier today



️ Told Neymar is expected to travel to Saudi later this week, not on Tuesday per current plan.



Deal sealed, Ney joins Saudi league. pic.twitter.com/HpmTfMrrot — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 14, 2023

Neymar llegó a Francia en 2017 como el fichaje más caro de la historia, luego de que el equipo de París le pagara al FC Barcelona 222 millones de euros por el capitán de la selección brasileña.

'Ney' aterrizó con el objetivo de ganar la Champions League por primera vez en la historia del PSG, pero luego de varios fracasos, el entrenador Luis Enrique le comunicó que ya no entraba en los planes.

El Al-Hilal de Arabia Saudita tendrá por fin a la estrella que tanto buscaba, luego de no haber podido convencer al argentino Lionel Messi de fichar por ellos en junio de 2023.