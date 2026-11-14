Trasladan a un hospital a capo del narco preso en México

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Félix Gallardo, de 80 años, alias "El Jefe de Jefes", quien fuera uno de los narcotraficantes más poderosos de México, fue trasladado de prisión para recibir tratamiento médico de emergencia en un hospital el 13 de noviembre.

Autoridades mexicanas dieron a conocer que Miguel Ángel Félix Gallardo, apodado "El jefe de jefes" y quien fue uno de los narcotraficantes más poderosos de México, fue sacado de prisión este viernes para ser atendido de urgencia en un hospital.

El capo, de 80 años y encarcelado desde 1989, fue llevado desde el penal de Puente Grande, en los suburbios de Guadalajara, a un centro asistencial privado de la misma ciudad, informó la secretaría de Seguridad del estado de Jalisco.

Félix Gallardo, que cumple dos condenas que suman 77 años, presentó "baja oxigenación, alteraciones del estado de conciencia y desorientación", detalló un comunicado.

A finales de los 1970, el narcotraficante fue uno de los fundadores del cartel de Guadalajara, considerado la primera gran organización criminal del país y que sentó las bases de cómo operan las bandas actualmente.

Según la web especializada en narcotráfico Insighnt Crime, Félix Gallardo fue pieza clave en las alianzas con los narcos colombianos. Este cartel fue el responsable del secuestro, tortura y asesinato en febrero de 1985 del agente encubierto de la DEA, Enrique Camarena Salazar, una herida que aún lacera a Estados Unidos.

Washington presionó a México para capturar a los responsables. Rafael Caro Quintero, el otro jefe del cártel, fue detenido en 1985. Actualmente está preso en Estados Unidos acusado de asesinato y narcotráfico.

Fuerzas de seguridad resguardan el centro asistencial. (Foto: AFP)

Félix Gallardo fue capturado en 1989 y condenado a 37 años por el asesinato del agente y purga otra condena de 40 por narcotráfico.

En los últimos años, su salud se ha deteriorado notablemente por una veintena de padecimientos, como hipertensión, diabetes y sordera. Un juez recomendó su arresto domiciliar, pero problemas técnicos para ser vigilado con un brazalete electrónico impidieron su traslado.

Joaquín "El Chapo" Guzmán e Ismael "El Mayo" Zambada, condenados a cadena perpetua en Estados Unidos, fueron parte del cártel de Guadalajara y tras su desaparición formaron el de Sinaloa.