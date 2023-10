Tras aparecer inconsciente y semidesnuda, joven secuestrada por Hamás ha muerto

-

La joven alemana, que fue secuestrada durante un festival de música y luego apareció inconsciente y semidesnuda en un video, ha fallecido.

Shani Louk, la joven secuestrada por Hamás que se hizo viral a principios de octubre tras aparecer en un video, inconsciente y semidesnuda en un vehículo, ha fallecido.

El 10 de octubre su madre apareció en un video, dando a conocer que la joven estaba viva y en estado crítico tras el violento ataque por parte de Hamás. En ese entonces también pidió ayuda para reencontrarse con su hija.

Sin embargo, en las últimas horas, Israel confirmó la muerte de la joven de 23 años, quien era reconocida por compartir contenido viajero en su cuenta de Instagram.

"Estamos devastados al anunciar que se ha confirmado la muerte del alemán-israelí Shani Louk, de 23 años. Shani, que fue secuestrada en un festival de música, torturada y desfilada en Gaza por terroristas de Hamás, experimentó horrores insondables", dijo el Ministerio de Asuntos Exteriores.

| Israeli Foreign Ministry: “We are devastated to announce that the death of 23-year-old German-Israeli Shani Louk has been confirmed. Shani, who was kidnapped at a music festival, tortured and paraded through Gaza by Hamas terrorists, experienced unfathomable horrors.” pic.twitter.com/mfPqYPScgU — MAHR X (@MessiasAHG) October 30, 2023

Por su parte, Ricarda Louk (madre de Shani) declaró a un medio alemán que el ejército israelí le informó que su hija había fallecido. Sin embargo, le detallaron que el cuerpo no ha sido encontrado, pero sí una astilla de hueso de cráneo a la que hicieron pruebas de ADN para confirmar.

"Desgraciadamente, ayer recibimos la noticia de que mi hija ya no está viva", declaró la mujer, quien cree que su hija murió el 7 de octubre, cuando Shani se encontraba en un festival de música electrónica y terroristas de Hamás lo invadieron.

En tanto, el gobierno de Alemania afirmó que se considera que un "número bajo de dos dígitos de ciudadanos alemanes con nacionalidad doble israelí están retenidos en Gaza". El caso de Shani Louk ha causado indignación por las crudas imágenes que protagonizó.

Foto: Infobae

El último video de Shani Louk:

She is Shani Louk, A German-Israel citizen, Who's dead body was Paraded by Hamas after attack



These are probably the last moments of her before Hamas attacked music festival.. Where she took part



RIP #IsraelPalestineWar #Gaza #อิสราเอล #Palestine #Palestinian #طوفان_الأقصى… pic.twitter.com/xo65xaNtr5 — Dr Jain (@DrJain21) October 9, 2023

*Con información de Infobae